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魁北克省洪灾区仍有数百家庭不能回家

作者 赵黎 | china@rcinet.ca
星期五 2 六月, 2017 , 暂无评论 ↓

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在加拿大魁北克省，尽管洪水已经消退，但仍然有数百个家庭还不能返回自己的住所。

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加拿大广播公司报道说，目前加拿大红十字会还在为 335户家庭支付住旅馆的费用，而且这个数字不包括那些到家人或朋友家里借住的人，另外还有些人在其他地方找到了临时住所。

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红十字会的发言人米里安·马科特（Myrian Marcotte）说，来找我们的人都是继续需要住处的人。

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政府经济援助

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目前，加拿大红十字会在 Ahuntsic-Cartierville，Deux-Montagnes，Gatineau，Laval，Luskville，Pierrefonds-Roxboro，Rigaud，Saint-André-d’Argenteuil 和 Vaudreuil-Dorion等 地区仍然保留着紧急中心。

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与此同时，红十字会已经开始向灾民们分发在洪灾救援活动中筹集到的钱，一般来说，红十字会向每户受灾家庭发放 600 加元，但过一段时间后，红十字会将对受灾最严重的家庭提供额外援助。

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魁北克省政府提供最主要的财务援助，截至到 5月30日，省政府总共收到2,300个要求获得经济援助的申请，并已经发放了1150万加元。

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省政府的官员说，情况在慢慢恢复正常，问题在逐步得到解决，现在正在进行清理和修复，仍然有很多的工作要做，对于不少人来说，危机还没有过去。

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房子进水已快两月

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© Submitted by Monia Lacasse

莫妮卡·拉卡斯（Monia Lacasse） 是魁省Saint-Barthélemy市的居民，她的房子位于圣劳伦斯河畔的低洼地区，从4月7日就开始进水，现在已经进水快两个月了

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拉卡斯说，在地下室里安了2台抽水泵，昼夜运转，在水位最高的时候，她的房子周围安了9个抽水泵，堆了450个沙袋。

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她告诉加拿大广播公司，夜里的时候，能听到水浪的声音，听到水流进家里的声音，让人很紧张。

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她说，现在，尽管水在消退，但离恢复正常还非常遥远。

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心理帮助

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灾区的很多受害者开始返回家园，但都面临着一个严酷现实，这就是自己的家已经完全变了样。

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他们要面对重大的财务损失，面对庞大的清理、干燥工作，很多房子需要重大修复。

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© La Presse canadienne/Paul Chiasson

负责社会心理服务的约翰妮·吉拉德 （Johanne Girard）说，洪灾过去了，灾区的很多人感到精疲力竭，很多人感到痛苦和焦虑。

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她说，我们不能抛弃他们，他们还非常需要我们。

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约翰妮·吉拉德的团队由 20多人组成，包括社会工作者、心理服务人员、护士等，最近几个星期来，他们一直在灾情比较严重的里戈 （ Rigaud ）市，每天都走上街头，安慰遭受了洪灾的人们。

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根据魁北克省卫生和社会服务部的数字，目前全省有大约 40 名心理工作者提供服务，至今已经向大约1500人提供了心理咨询。

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加拿大广播公司报道说，预计政府将继续为有需要的灾民提供心理支持，在一些地区，这一心理服务将一直持续到到明年三月份。

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（RCI with CBC , Radio Canada）

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