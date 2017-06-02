加拿大瑜伽服名牌 Lululemon 将关闭40个Ivivva 商店

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加拿大的瑜伽服装名牌 Lululemon Athletica Inc. 宣布，将关闭其属下55家 Ivivva 商店中的40家店。

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总部设在温哥华市的 Lululemon 公司说，将在10月完成关闭这些商店的工作，Ivivva 商店专门销售女孩子的瑜伽服和运动服。

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首席执行官 Laurent Potdevin 表示，重组是优化业务的最佳方式。

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3月份，Lululemon 告诫说，由于商店销售不旺畅，以及网站上缺乏选择，预计销售额将会出现疲软。

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该公司本周四公布，公司财政年度第一季度的收入为 5.2亿美元，比2016财年第一季度增长了 5%，但此期间的净收入为3120万美元，低于去年同期的4530万美元。

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Lululemon Athletica Inc.是加拿大的运动服装零售商，创建于 1998年，以销售瑜伽服装为主。

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Ivivva athletica 是 lululemon athletica 在2009年为更年轻客户创立的一个品牌，主要针对 6 – 14 岁的女孩客户群，为她们提供瑜伽服和运动服。

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（RCI with CBC）

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