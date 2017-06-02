Photo Credit: Mostafa Annaka/Youtube

四年时间，千份简历：一个移民工程师的漫漫求职路（视频）

作者 吴薇 | china@rcinet.ca
星期五 2 六月, 2017 , 暂无评论 ↓

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移民找专业工作难，这在加拿大是个老话题了。但是32岁的电力工程师莫斯塔法.阿纳卡凭借他四年投递1000多份简历而一无所获的记录和一段视频带来的大反转结局，不仅吸引了《La Presse》和Radio-Canada等媒体的注意，还在魁北克省议会重新引发了关于移民就业的辩论。

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任何一个想在魁省 — 或加拿大其他省份 — 继续干本行的移民工程师都不可能比阿纳卡更努力了。需要会法语？他去学了法语，尽管有口音，但是工作和日常交流完全没问题。外国学历需要通过认证？他一落地就忙着办手续，让自己的埃及工程硕士学位获得了认证。需要获得魁省工程师学会的从业许可？他通过了资格考试，得到了这份宝贵的证书。外国学历不被雇主看好？他又去念了一个硕士，本地的。

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（Mostafa Annaka/Youtube）

他甚至有一个把他视如己出、在市政府里做景观规划建筑师的准岳母。但即使加上她的人脉和鼎力相助，阿纳卡还是找不到一个愿意雇他的公司。

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最大的障碍（至少雇主们这样说）是他没有本地工作经验。这似乎是一个无解的困局。为了获得本地工作经验，他很愿意放弃工程师资格，从技术员干起，但是他被告知硕士学历对技术员职位来说太高了。他也想过自己开业，但是这需要有工程师证书，而他获得的是初级工程师证书。要去掉“初级”二字… … 你猜对了，必须有本地工作经验。

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找不到专业工作，阿纳卡只能在咖啡馆打工维生。（Mostafa Annaka/Youtube）

在他定居的蒙特利尔市，和他处于同样境地的移民很多。他说，光是在他认识的人里，就有一个在停车场上班的前大学教授，一个在餐馆帮厨的前牙医，还有一个已经决定改行的化学专家。

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就这样，从2013年底获得从业许可到现在，阿纳卡一直都在餐馆或咖啡馆这样的地方打零工。三年前，他和一个名叫蕾切尔的本地姑娘相爱了。也许是爱情，以及蕾切尔的家人对他的接纳，使他在无数次碰壁之后仍然没有放弃希望、离开魁北克省。

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转机来自这段2分多钟的视频：

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头一个想到拍视频的是蕾切尔的母亲杜迪尔。她此前还建议过阿纳卡改名字（也就是人们通常说的“洗白简历”），甚至愿意收养他，如果这能让雇主更容易接受他的话。阿纳卡不愿意改名，一开始对拍视频也有些抵触。他不想让人觉得他是在控诉谁。但是他实在也没有别的更好的办法，那就试试吧。

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视频发到网上以后，在二十四小时之内点击量就超过了9万。最早报道阿纳卡经历的《新闻报》记者Rima Elkouri收到两百多份来自读者的电邮。她说，写专栏这么多年，她从未见过读者如此被她的故事打动。写信的读者中有几个公司高管，他们说，今后会用不一样的眼光去审核求职者简历。

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阿纳卡本人也收到许多留言。绝大部分是鼓励。杜迪尔高兴之余也松了一口气。她说，此前她已经做好思想准备，可能会有人说“滚回你的国家去”之类的话。现在这个结果，让她觉得和自己的同胞“和解了”。

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最让阿纳卡兴奋的，是终于有一家公司愿意要他了。上个星期，他寄出了十份简历加视频，得到的唯一面试邀请来自魁省三河市圣阿芒建筑公司。该公司的老板之一佩雷德斯说，他被阿纳卡的锲而不舍所打动，后者的学历资历也很适合公司的要求。

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面试后，阿纳卡被录用了。星期一，他在咖啡馆上完了最后一天班。下个星期一，他就要去三河市的一个建筑工地上班了。他在接受Radio-Canada采访时说，他现在有一种对其他移民的责任感。他希望本地企业对移民求职者多一点信任，向新移民提供实习。正如他的视频结尾字幕的呼吁：“给移民一个机会，给我一个机会。”

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（RCI avec La Presse et Radio-Canada）

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文章分类: 社会移民与难民

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