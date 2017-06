预防比禁止有效：魁省最大教育局取消对可引发过敏的食物的禁令

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

魁北克省最大的教育局,蒙特利尔市教育局(CSDM)日前发布通告,取消了属下191所学校对花生等可引起过敏的食物的禁令。今后这些学校的11300名学生带午餐不再有限制。通告说,校方将更注重教育和预防,并鼓励家长们尽量不要把会引起严重过敏的食物放进孩子的午餐盒。

该教育局发言人解释说,可能引起过敏的食物五花八门,完全禁止几乎不可能。学校的禁令只会让学生和家长产生一种“错误的安全感”。因此不如取消禁令,注重预防。

魁省公共卫生机构对蒙市教育局的决定没有异议。但是这个政策变化在一些家长当中引起了不同的反应。家有过敏儿童的父母感到愤慨,认为这项“想带什么带什么”的政策会增加自家孩子犯过敏症的风险。

CSDM的家长委员德鲁廖勒则说,禁止某些食物导致一些孩子吃饭的时候被隔离,或者午餐被没收,引起很多不愉快的纠纷,却不能真正把所有过敏原挡在门外。新政策是把决定权交给了家长。学校负责普及相关知识,提供培训,加强预防。

(RCI with Radio-Canada and Globe and Mail)

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada