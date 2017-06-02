萨斯卡通警察局长道歉：不该拒绝为在押年轻妈妈提供吸奶器

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22岁的原住民女性莉莉安.德加莱去年因家庭纠纷被关押在萨斯卡通市的一个拘留所。她无法给儿子喂奶，因此要求警察给她找一个吸奶器，但被拒绝。萨斯卡通警察局长维西尔为此向她做出正式道歉，保证今后不会再发生类似的事。

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她获释后提出投诉，萨斯喀彻温省审理公众投诉的委员会在完成调查后给出的结论是警方疏忽职守，但是并没有要求处分当事警察。

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德加莱的律师在接受CBC记者 Bonnie Allen采访时表示，德加莱在拘留所度过了难熬而屈辱的三天。她对这个调查结果有些失望，但是决定不再纠缠过去。她目前在学校上学，并且开始在一个新的地方打工。

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去年2月份，德加莱和男友发生冲突，两人都被警察拘留。德加莱在拘留所度过75小时。无法喂奶让她乳房胀痛，而且一直穿着被流出的乳汁浸湿的衣服。警察局长维西尔承认警察处理不当，但为手下辩解说，他们没有恶意，只是过去从未处理过这种情况。

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此事发生后，警方做出了一些改变。例如一天二十四小时有女性警员值班，并准备了毯子和购买急需医疗物品的现金。

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（RCI with CBC）

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