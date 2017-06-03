大麻合法化: 加拿大人意见不一，魁北克人最反对

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贾斯汀·特鲁多在大选中做出承诺，自由党政府已经提交法案，但一项新的民意调查显示，加拿大人在大麻合法化问题上分歧很大，而法语省份魁北克的人更是反对。

加拿大广播公司法语部 Radio –Canada 委托民调公司 CROP 进行的一个调查显示，在大麻合法化问题上，加拿大人支持的和反对的几乎各占一半，而在法语省份魁北克，反对的人最多。

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这个调查的主要问题是人们对大麻合法化的态度。

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加拿大有略微超过半数的人表示赞成：54%，其中 21% 说非常赞成，32% 说赞成。

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但在魁北克省，情况正相反，魁北克有 54% 的人反对大麻合法化，其中 30% 表示非常反对，24% 表示反对。

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加拿大其他省份表示非常反对的比例是 20%，可见魁北克人坚决反对大麻合法化的比例比其他省份要高出 10% 之多。

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绿色：非常赞成 淡绿色：赞成 灰色: 不知道 淡紫色： 反对 紫色： 非常反对

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如何解释这些差异？

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民调公司 CROP 的总裁阿莱恩·吉格尔（ Alain Giguère）对上述结果感到惊讶，他说，魁北克人给出的答案看起来更为“谨慎”。

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谈到为什么说英语的人更支持，说法语的人更反对，阿莱恩·吉格尔认为，这可能与美国的一些州已经实行了大麻合法化有关。

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他说，加拿大的英语省份对美国发生的事情比较关心，也比较了解，英语区的人可能觉得，大麻合法化也没什么了不起的，不过就是大麻而已。 但魁北克人对美国的事情没有那么关注，也不太跟踪，再加上最近几个月来，加拿大的媒体到处是有关大麻潜在危险，特别是对年轻人健康风险的消息，会有影响。

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负面和正面看法

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在被问到对大麻合法化最主要的担心时，59% 的加拿大人担心大麻合法化会导致更多人吸用，使交通事故增加，54%的人担心未成年人吸大麻的问题，还有43% 的人担心会上瘾。

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如果把魁北克省与其他省份相比，魁北克人的担心更为明显，65% 的人担心交通事故会因此增多。

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相反，在被问到对大麻合法化有哪些积极的看法时，人们似乎找不到积极的方面。

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加拿大有 19% 的人认为，大麻合法化没有任何积极的作用，魁北克省则有 27% 的人说一点好处都没有。

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不过，有 50% 的人认为这有助于控制人们吸用大麻的质量，49%的人说可以增加政府的收入，还有 47% 的人说好处在于能使消遣吸大麻不再被列为犯罪。

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加拿大人吸大麻比例

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加拿大全国平均每6人中有1人说曾在过去一年中用了大麻，但在魁北克省，这个比例是1/10。

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吸大麻的人大多数是为了消遣，也有一些属于有医生处方，出于医疗原因而用了大麻。

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年轻人最支持

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不出所料，年轻人最支持大麻合法化。

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在18-34岁之间的年龄组，三分之二的人表示支持。还有 62% 的年轻人说，对大麻合法化完全不担心。 而在年龄较大的受访者中，只有不到一半的人表示不担心。

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青年人也是最大的吸大麻群体，18-34 岁之间的年龄组，有三分之一的人承认过去12个月中吸过大麻，55 岁以上年龄组的这个比例是 9%。

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自家种大麻

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特鲁多政府提交的法案，将允许加拿大人在家里种植不超过4棵大麻植物，这个主意似乎并不那么受欢迎，根据上述调查，加拿大人 53% 不支持这样做。

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55 岁以上的年龄组和妇女是最反对允许人们在家里种大麻的两个群体。

（RCI with Radio Canada）

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