超人纪念银币让加拿大铸币局哭晕

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加拿大铸币局过去经常发行纪念金币和银币，但近年来发行的一种售价与面值等值的纪念银币却遭遇了滑铁卢，以至于加拿大铸币局宣布停止发行等值纪念币。

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据加拿大广播公司记者Dean Beeby的报道，2011年，加拿大铸币局开始销售系列纪念银币，面值20加元、售价也是20加元；当时世界市场的白银价格在猛升，制造这面值20加元的纪念银币的成本差不多也是20加元，所以又称等值纪念币。

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超人纪念银币的面值与成本和售价相等 © The Royal Canadian Mint/The Canadian Press

败走麦城

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加拿大铸币局制造的这面值20加元的纪念银币的图案有的是超人、有的是卡通兔、有的是电影星际大战中的人物、等等。

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当时加拿大铸币局制造发行的这些等值纪念银币很受欢迎，收藏者、投资者和公众买下了至少420万个纪念银币。

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但好景不长，世界市场白银价格开始掉头下跌，而且几年内跌幅达到三分之二，结果是很多购买了这纪念银币的人把银币又退给了加拿大铸币局，把白银价格下跌的损失推给加拿大铸币局去承受。

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由于这些纪念银币是固定面值的等值纪念币，所以加拿大铸币局不得不用原价20加元购回这些连10加元都不值的银币；大量纪念银币的回购让加拿大铸币局亏得一塌糊涂。

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吃了大亏的加拿大铸币局今年早些时候宣布停止制造发行面值等于成本的等值收藏货币。

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经营模式问题

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专家们指出，如果黄金和白银的价格上涨，则购买贵金属固定面值等值纪念币的人除了享受纪念币的收藏价值之外，还享受这贵金属增值的好处；但在黄金或白银价格下跌的情况下，投资者可以把贵金属固定面值等值纪念币再卖给铸币局，自己不承担贵金属贬值的风险。

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这种贵金属固定面值等值纪念币购买者只收获好处不承担风险的生意加拿大铸币局确实无法再做下去了。

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加拿大铸币局会继续发行纪念币 © Royal Canadian Mint

加拿大铸币局表示将继续销售非等值纪念币；这些纪念币由于面值远远低于销售价格，加拿大铸币局就是按照面值回购这些纪念币也不会赔本。

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吃一堑长一智

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比如，为了纪念加拿大国庆150周年，加拿大铸币局发行了面值1加元的纪念银币，但这1加元的纪念银币的售价是59.95加元。如果有人买了这种国庆150周年纪念银币，几年后要加拿大铸币局回购，则加拿大铸币局只需要支付1加元的回购费就可以了。换句话说，这种销售模式肯定不会亏本。

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加拿大铸币局发言人阿基诺Christine Aquino女士表示，铸币局原来推出售价等于面值纪念银币的本意是给初学收藏纪念货币的人一个低成本的学习机会。

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阿基诺女士承认，加拿大铸币局发行的纪念银币的增值潜力不大、至少在中短期没有什么增值潜力，因为铸币局铸造发行了大量这样的纪念银币，物以稀为贵的原则是不会变的。

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加拿大皇家钱币协会Royal Canadian Numismatic Association的负责人奈恩纽斯Henry Nienhuis指出，确实有许多加拿大人对收藏货币和纪念币知之甚少，有的人买了售价等于面值的纪念银币后以为他们可以在商店里使用这银币购物，当然商店和银行是不会接受这些当钱花的纪念币的。

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RCI with CBC

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