地标性的纽约时报大楼
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Code大会上《纽约时报》说现在读者想要知道作者长什么样

作者 沈二 | china@rcinet.ca
星期六 3 六月, 2017 , 暂无评论 ↓

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Code大会，数码大会？听起来像一个程序员的聚会，但实际上是Vox媒体帐下的科技频道Rcode举办的年度科技大会。

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Code Conference和其他的，例如谷歌或脸书举办的科技大会不同。Code Conference探讨的是科技对媒体、社会和制度带来的冲击和挑战。Code大会上邀请的大部分并非科技界人士，而是媒体老总、政治人物和社会活动者。

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作为今年嘉宾，《纽约时报》正试图通过改变分发新闻的方式来适应互联网。报纸版吗，《纽约时报》也希望它的东西看起来，读起来和听起来更像互联网上的声音。

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新的记者模样？

星期二晚上的“Code Conference”上，时报的执行编辑 Dean Baquet 的演讲中表示他们将拥抱这个变化。

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“我想要图片和个性，”他说。 “我想让人们了解这些作者是谁？他们是什么样子的？”

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读者要和作者建立”个人“连接

Dean Baquet 利用《纽约时报》普利策奖获奖记者阿里莎·鲁宾（Alissa Rubin）作为他想告诉读者的一个例子。

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当阿里莎·鲁宾报道一个喀布尔故事时，他说，“时报”的编辑曾经以为这样“阿里莎·鲁宾理应知道那里各种各样的东西。她身在喀布尔，对吧？“

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他继续说：“我们现在知道这些只有我们知道，这并不是读者所知道的。

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如果一张作者照片与简介配对，“给了这个故事这么多的可信度，对《纽约时报》会有很大的价值，”

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Baquet说： “人们会更相信我们的报道。如果我们在简介中告诉读者…“这是阿里莎·鲁宾。她在报道战争过程中几乎丧命，而且从阿富汗炸弹落下的第一天起就身在战场报道。“

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“如果你读了这个…如果同时白宫的某个人想抹黑这个故事，我就赢了。”

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