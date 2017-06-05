克莉丝汀与未婚夫Furgeson。
Photo Credit: facebook/cbc

#ChrissySentMe ：伦敦恐袭加拿大受害者家人发起网络慈善行动

作者 梁彦 | china@rcinet.ca
星期一 5 六月, 2017 , 暂无评论 ↓

分享
加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

周六深夜的伦敦桥恐怖袭击，导致7人死亡，其中一名遇难者确认是加拿大女子克莉丝汀.阿奇博尔德（Christine Archibald）。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

伦敦民众在恐袭发生地献花. (AP Photo/Alastair Grant)

克莉丝汀充满爱心
克莉丝汀今年30岁，来自BC省的Castlegar。她生前在阿尔伯达省的一间无家可归者庇护所工作。认识她的人表示，她美丽而充满爱心，是人们生活中的一缕阳光。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

而更令人伤心的是，她是和未婚夫在伦敦度周末时遇难的。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

恐怖袭击发生时，她的未婚夫Ferguson走在她前面一点点，听到急刹车的声音，一回头，看到阿奇博尔德被撞倒。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

他奔过去对她实施急救，赶到的救护人员也极尽所能，但没有能够挽回阿奇博尔德的生命。她死在了未婚夫的怀里。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Ferguson的家人表示，Ferguson痛失一生所爱，这两天无法入眠与进食，心情非常低落。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

#ChrissySentMe
到了周日，她的家人发起一项网上的慈善活动，希望人们以克莉丝汀的名义，或捐款或行善，为其他人做些什么。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

具体的做法是，在推特上推送#ChrissySentMe（克莉丝汀让我来的），然后说出你愿意参与的慈善工作，或是向慈善机构捐助款项

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

克莉丝汀大学学习的是社工，毕业后一直义务在各类的慈善机构做事情。几个月前，才搬去欧洲与未婚夫在一起。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大总理特鲁多谴责恐怖行动
在恐怖袭击发生之后，特鲁多发布声明，强烈谴责伤害无辜的行为，并对加拿大受害者表示哀悼。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

他的声明中还表示，加拿大始终会与英国站在一起，战胜恐怖主义。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada
copyright-banner

copyright-banner 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
分享
标签：
文章分类: 人物社会

您看到错别字或其他错误了吗？ 点击这里！

其他文章

@*@ Comments

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

注意：向加拿大国际广播电台的网站提交自己的评论，代表着您确认加拿大国际广播电台拥有可以以任何方式对您的评论的任何部分进行复制、播出和公布的权力。 加拿大国际广播电台的立场与您的评论完全无关，您的评论将受到预先编辑，如果符合网络礼仪的准则， 则将获得发表。

则将获得发表。 »

当您在网上论坛表达个人意见时，必须象与别人当面说话一样礼貌，侮辱和人身攻击是不能被容忍的。不同意别人的意见，想法或某个事件是一回事，但不尊重他人是另一回事。杰出的思想不总是一样的 - 这正是使网上对话如此有意思和有价值之处。

网络礼仪是一套指导您进行网上通讯沟通的行为准则，在博客或论坛上发布您的信息之前，阅读和理解这些准则是重要的。否则的话，您有可能被禁止发布信息。

  1. RCInet.ca的网上论坛不是匿名论坛，用户必须注册，提供自己的完整姓名和居住地，这些信息将和用户的评论一起显示出来。如果作者的身份不明确，RCInet.ca拥有不发布用户评论的权力。
  2. 以误导或造成伤害为意图假冒他人身份，是一种严重的违规行为，我们的网站将严禁有此类行为的人发布评论。
  3. RCInet.ca的网上论坛向所有人开放，不分年龄，种族，宗教，性别或性取向。
  4. 属于诽谤、仇恨、种族主义、排外主义、性别歧视或贬低某一民族血统、宗教信仰和年龄组的评论将不会获得发表。
  5. 在网上发布言论时，用粗体书写会被认为是高声呼叫，并有可能被解释为侵略性行为，因为对阅读者来说是不愉快的。任何信息，如果其中的一个或多个字符使用粗体、斜体或下划线（缩写和缩略词除外），将被拒绝。
  6. 严禁使用粗俗、淫秽或令人反感的语言。论坛是公共场所，您的意见可能会冒犯一些用户，严禁使用不恰当的语言发布评论。
  7. 用户之间的相互尊重是必不可少的，侮辱，威胁或骚扰其他用户的行为受到禁止。您可以通过不攻击任何人的方法来表达自己的不同看法。
  8. 交换论点和反对意见是正常辩论的重要组成部分，但它不应变成两个用户之间不顾及其他参与者的私人对话或讨论。这种类型的信息将不会得到张贴。
  9. 加拿大国际广播电台使用五种语言，在论坛中所使用的语言必须与这些语言相符。除了一些词汇外，禁止使用其他的语言发布信息。另外，偏离主题的信息将不会得到发表。
  10. 重复张贴会扰乱讨论的流量，这样的行为不能被容忍。
  11. 禁止在评论中添加图像或其他类型的文件。包括其他网站的链接是可以的，前提是这些链接必须符合网络礼仪。然而，加拿大国际广播电台对链接网站的内容完全不负任何责任。
  12. 如果在您的评论中有一大部分是复制和粘贴别人撰写的内容，即便您标出作者的姓名，这样的行为也是不能被接受的。
  13. 严禁在加拿大国际广播电台的论坛中张贴任何形式的广告或鼓励采取某种行动的呼吁。
  14. 所有的评论和其他类型的内容在被发表前会受到编辑，加拿大国际广播电台保留拒绝发布某一评论的权力。
  15. 加拿大国际广播电台保留可以随时关闭一个论坛的权力，恕不另行通知。
  16. 加拿大国际广播电台保留可以随时修改这一行为守则(网络礼节)的权力，恕不另行通知。
  17. 参与网上论坛，意味着您允许加拿大国际广播电台无限期地在网上发布您的评论，而且也意味着这些信息将被互联网的搜索引擎加以索引。
  18. 如果您要求删除自己已经发布的信息，加拿大国际广播电台没有从网上删除您的信息的义务，我们请您仔细考虑自己的评论以及张贴的后果。

*

﻿

分类检索

栏目

作者

您的选择 今日关注 其他语言
人物、环境世界环境日：加拿大总理划独木舟 呼吁正视环境变化环境护仔的鹿可不温柔：BC省发生两起野鹿攻击人和狗的事件国际美国奥兰多市枪击案：枪手打死5人后自杀，疑为前员工报复人物、艺术与娱乐美国老牌偶像考斯比性侵案今日开庭 加拿大受害人康斯坦誓言把官司打到底国际查尔斯.伯顿：跟中国谈自由贸易要谨慎社会、经济安大略省最低时薪将提升至15加元 历史数据分析：高时薪对经济有刺激作用人物、社会#ChrissySentMe ：伦敦恐袭加拿大受害者家人发起网络慈善行动因特网、科技苹果要加入智能音箱大战，Siri智能音箱？移民与难民加拿大移民快速通道打分改变：掌握法语或已有手足定居加拿大的申请人获加分移民与难民加广专题 - 移民：财富还是偏见

关注我们

脸书关注
推特关注 新浪微博 加广微信订阅号 QQ空间 免费订阅电子杂志