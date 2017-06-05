ChrissySentMe ：伦敦恐袭加拿大受害者家人发起网络慈善行动

周六深夜的伦敦桥恐怖袭击，导致7人死亡，其中一名遇难者确认是加拿大女子克莉丝汀.阿奇博尔德（Christine Archibald）。
克莉丝汀充满爱心
克莉丝汀今年30岁，来自BC省的Castlegar。她生前在阿尔伯达省的一间无家可归者庇护所工作。认识她的人表示，她美丽而充满爱心，是人们生活中的一缕阳光。
而更令人伤心的是，她是和未婚夫在伦敦度周末时遇难的。
恐怖袭击发生时，她的未婚夫Ferguson走在她前面一点点，听到急刹车的声音，一回头，看到阿奇博尔德被撞倒。
他奔过去对她实施急救，赶到的救护人员也极尽所能，但没有能够挽回阿奇博尔德的生命。她死在了未婚夫的怀里。
Ferguson的家人表示，Ferguson痛失一生所爱，这两天无法入眠与进食，心情非常低落。
#ChrissySentMe
到了周日，她的家人发起一项网上的慈善活动，希望人们以克莉丝汀的名义，或捐款或行善，为其他人做些什么。
具体的做法是，在推特上推送#ChrissySentMe（克莉丝汀让我来的），然后说出你愿意参与的慈善工作，或是向慈善机构捐助款项
克莉丝汀大学学习的是社工，毕业后一直义务在各类的慈善机构做事情。几个月前，才搬去欧洲与未婚夫在一起。
加拿大总理特鲁多谴责恐怖行动
在恐怖袭击发生之后，特鲁多发布声明，强烈谴责伤害无辜的行为，并对加拿大受害者表示哀悼。
他的声明中还表示，加拿大始终会与英国站在一起，战胜恐怖主义。
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