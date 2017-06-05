苹果要加入智能音箱大战，Siri智能音箱？

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苹果年度开发者大会WWDC在将在晚些时候提供其最新的硬件和软件

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苹果年度开发者大会星期一开幕。现在是全球最大技术公司 – 苹果在秋季大型产品推出之前推出新软件和挑选新硬件的时间。从谷歌到苹果，现在年度开发者大会已经成为各大科技公司发布新产品的主要渠道。

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在过去的几年中，苹果公司推出了用于其计算机，平板电脑和手机的下一代操作系统;推出新的服务，如苹果音乐。苹果还宣布重新设计Mac电脑及配件。尽管苹果很少在全球开发者大会或WWDC上公布所有新产品，但谣言说今年可能会有例外。

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今年的一个重头之一可能就是苹果要加入智能音箱大战，Siri走向独立系统，发布Siri智能音箱。

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据传，在过去几个月中，苹果准备宣布自己的智能扬声器 – 一个语音控制的互联网连接器，其竞争对手有亚马逊Alexa – Echo，Google Home 和微软Cortana。该智能音箱将拥有苹果的个人助理Siri – 它至今只存在于iPhone，iPad，Mac，Apple Watch和Apple TV上，而不仅仅是独立设备。彭博社上个月报道说，该设备今年已经进入生产阶段。

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智能音箱是目前来看智能系统进入家庭的最好方式。据说亚马逊Alexa已经在美国卖出了千万个。在科技公司连接一切的宏愿里，深入家庭一直是突破人们物理和心理防线的关键一战。在这样的大氛围下，苹果怎么可能让自己错过。Siri智能音箱来也。

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一位爱好者安排了一个超级搞笑的亚马逊Alexa – Echo和Google Home对话。

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