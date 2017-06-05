安大略省最低时薪将提升至15加元 历史数据分析：高时薪对经济有刺激作用

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上周，加拿大最大省份安大略省省长Kathleen Wynne宣布，安大略省的最低时薪在2018年提升至14加元，而在2019年，会最终升至15加元。

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一些经济学者批评这种做法，认为会伤害经济，造成工作流失。

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加拿大联邦独立经济委员会称，最低工资涨至15加元，会迫使小企业减员；而安大略商会也批评说，提升工资的做法会阻碍投资者。

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但也有资深经济学人士表示，当联邦时薪工资提高，等于让大批工作者手上有了更多的钱可供消费，那么这些多出的消费资金，反过来会增加就业职位 — 更多的时候，创造的职位数字大于因时薪增加而裁掉的工作。

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总部位于华盛顿的“全国就业法律计划”最近一项研究称，更多的时候，提升最低工资在一年之后会令就业率大幅提升，创造的就业职位远比失去的多。

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负责这项研究的Yannet Lathrop介绍说，他们研究了从1938年至2009年美国政府的经济数字，发现在这70年间，最低时薪提高了22次，从四毛钱提升至七块两毛五。

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和人们的想象相反，提高工资并不会带来失业率上升。

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在上述的22次提升时薪之后，有8次失业率上升 — 而这8次还与当时的经济衰退等有关。

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而另外14次，时薪提高一年之后，就业率上升。

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所以说，时薪上升与就业率下降没有联系。

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Lathrop还表示，她不否认在时薪增加之后，有企业或小生意会裁减员工，甚至关闭。但是，如果简单地认为，时薪增加就会导致失业率上升，则是“对经济学的理解过于简单”，因为统计数字显示的事实完全不是这样。

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Wynee曾在2015年把时薪涨至11.25元。 © PC / Chris Young

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