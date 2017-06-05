美国老牌偶像考斯比性侵案今日开庭 加拿大受害人康斯坦誓言把官司打到底

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美国偶像明星比尔.考斯比（Bill Cosby）性侵案星期一（6月5日）在宾夕法尼亚州的 Montgomery County 正式开庭。

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指控他的是今年44岁的加拿大人康斯坦（Andrea Constand）。

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她控告考斯比在1996年，与她会面时，向她的饮料中放入安眠药物，之后对她进行猥亵。

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康斯坦曾是职业篮球运动员，在Temple大学担任女子篮球队的运营总监。考斯比是这所大学的校友，两人在活动中相识。

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考斯比一直把考斯比视作人生导师。

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但是在一次单独会面中，康斯坦称，考斯比在她的饮料中放了药物，并要她喝酒。

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她很快视线模糊，无法言语，双腿发麻。

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考斯比曾在为另一个案子作证时，承认了给康斯坦下药。

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考斯比之后鼓起勇气向警方报案，并承认自己是一名同性恋。

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康斯坦目前居住在多伦多。

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偶像考斯比

今年79岁的考斯比是美国偶像，在他长达50年漫长而成功的演艺生涯中，银幕上下都给人以好男人好父亲的印象。

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他是成功的影视演员、喜剧明星，身价达到4亿美元。

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不过，在2015年，康斯坦公开控告他用药物迷昏她并进行猥亵之后，他的形象一落千丈。

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至今为止，有几十名女性同样露面，指控他使用药物，令她们昏迷，之后性侵。

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多年来，他利用自己的名气和金钱摆平了对他的指控。

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媒体聚焦考斯比性侵案

由于超过追溯期或其他原因，康斯坦是至今唯一一个控告考斯比而成功被法庭受理的案子。

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2015年，在宾州法定12年的追溯期过期之前，康斯坦对考斯比提出控告。

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她的律师Gloria Allred表示，许多明星有光环，人们以为自己了解他，但实际上并非如此。

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她还说，康斯坦非常坚定，要把官司打到底。

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而考斯比的律师Brian McMonagle则试图描述另一个版本，称考斯比和康斯坦有过一段浪漫关系，因为她抱怨睡不着，考斯比才给她药物。

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律师还指出康斯坦的描述与当初她在警察局的叙述不符合，而且，证明在事件发生之后，康斯坦曾主动联络过考斯比。

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目前媒体了解到的是，康斯坦会在本周出庭作证，另外，还有一名同样遭受考斯比性侵的证人被允许作证。

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Allred称，审理会以证据为依据，希望这次的审判能够带来正义的结果。

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法庭审理阶段预计需要一到两个星期。

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