查尔斯.伯顿：跟中国谈自由贸易要谨慎

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加拿大政府就加中自由贸易谈判所做的网上公众咨询已经在上周五（6月2日）结束了。这次咨询，加拿大人有90天的时间就是否应该、以及如何与中国进行自由贸易谈判发表意见，时间并不算短。但是加拿大布鲁克大学政治系副教授、前加拿大驻华参赞查尔斯.伯顿（Charles Burton）认为，加拿大政府似乎并不是真的想获得反馈，公开咨询只是在应付差事。

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伯顿星期一（6月5日）在《Globe and Mail》上发表评论说，其实加拿大政府会如何与中国谈自由贸易已经很清楚了。例如，从政府网站对一个关于中国人权的“最常见问题”的公式化回答，我们基本上可以肯定，加拿大在和中国谈自由贸易协定时不会提人权。反观中国方面，在这个问题上态度则非常清楚：要和中国做生意就要保证不再“干涉中国内政”。

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冷酷的现实：中国其实并不需要加中自由贸易协定

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伯顿认为，以加拿大目前的关税、贸易规则和裁决贸易纠纷的法律机制，加拿大市场的大门其实已经向中国敞开。但是中国的许多经济领域，加拿大的商品、服务和投资是被挡在外面的。即使签了加中自由贸易协定，加拿大对中国的贸易逆差也未必降得下来。

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他说，全方位加强和中国的联系是很有吸引力的，尤其是加拿大和美国的关系在特朗普上台后充满不确定性。但如果和中国谈自由贸易只是迫使加拿大不得不服从中国定下的条件的话，别指望加拿大的企业能从中获益。

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加拿大政府承诺在海外倡导加拿大价值观，为中国公民的权利发声。签署加中自由贸易协定不能让加拿大处于一在人权问题上说话就会在经济上付出代价的境地。其他在经济上高度依赖中国的国家现在已经学乖了，在涉及到西藏、台湾、香港、网络间谍活动、任意逮捕律师和异见人士、中国国安在外国司法管辖范围内活动等话题时会把身段放柔软。

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© CP/Adrian Wyld

谈自由贸易不能不想到的事

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如果在加拿大投资的中国国企决定撤资会产生什么后果？如果中国实施阻碍加拿大进入中国市场的措施怎么办？伯顿认为，谈自由贸易协定，这些情况都应该想到。去年夏天中国威胁停止进口加拿大油菜籽的事就是一个例证。而且中国继续接受加拿大油菜籽的协议将在2020年到期。

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伯顿还建议，加拿大政府应该仔细审核所有中国国企在加拿大的投资，以保证贸易和投资的相互性。

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要能“离婚”，才敢“结婚”

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伯顿说，加拿大一定要确保拥有退出协议的权利。如果该协议对加拿大的在华整体利益不利，或者有悖于加拿大在中国问题上的价值观，加拿大应该有权利抽身。

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他说，加中自由贸易谈判艰巨而事关重大，加方必须能跳出过去的思路，同时又必须精明慎密，才能在谈判中维护加拿大的条件和立场。但是他似乎对加拿大政府没有多少信心，认为到目前为止看不到多少愿意朝这个方向努力的决心。

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