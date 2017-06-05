美国奥兰多市枪击案：枪手打死5人后自杀，疑为前员工报复

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

星期一上午8点刚过，45岁的John Robert Neumann Jr.携带一把手枪和一把猎刀，闯进奥兰多市Flamma 公司，杀死4男1女后开枪自杀。他原是这家制造汽车遮篷的公司的员工，今年4月份被解雇。当地警方说，这不像是一起恐怖袭击。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

奥兰多市再过几天就要迎来该市Pulse夜店枪击案一周年。去年6月13日发生的枪击案造成49人丧生，被认为是“本土恐怖主义”袭击。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

但是这一次的枪手的动机似乎是为了报复。他事先已经想好攻击目标，在现场放走一名女性雇员。后者逃出来后报了警。还有八名当时在现场的员工没有受到伤害。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Neumann Jr.曾参加美国军队，1999年退伍。他曾在2014年攻击一名男同事。今天的死者当中至少有一人和他关系不好。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（RCI with CBC）

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada