世界环境日：加拿大总理划独木舟 呼吁正视环境变化

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今天是世界环境日。环境保护人士呼吁以各种形式提醒人们重视环境以及气候变化。

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加拿大总理特鲁多一直是气候变化以及环境保护的倡导者。

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今天早上，他在尼亚加拉河上划独木舟，并在美国著名的早间节目“Live with Kelly and Ryan”中进行直播。

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© PC / Nathan Denette

美国总统特朗普上周宣布退出巴黎气候协议，给全球性的对抗气候变化蒙上了阴影。

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当主持人问到他如何描述与特朗普的关系时，特鲁多用了“良好的建设性的关系”。

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但他紧接着补充说，今天是世界环境日，在这一点上，我们意见不一致。

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不过，特鲁多强调了加拿大的立场，承诺继续保护环境。

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随后，特鲁多办公室发出一份声明，再次重申了这一立场，称我们每个人都有责任保护地球环境。

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