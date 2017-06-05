护仔的鹿可不温柔：BC省发生两起野鹿攻击人和狗的事件

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BC省温哥华岛上的萨尼奇市（Saanich）人口超过十万，并不是一个人类需要时时注意避让野生动物的偏僻地方。但是在刚刚过去的星期天，这里连续发生两起野鹿攻击人和狗的事件。当地警方提醒说，现在幼鹿刚出生没多久，它们的父母非常警惕。尤其是母鹿的攻击性不容小觑。

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当地居民斯特拉斯伯格在遛狗的时候被一头母鹿攻击。他又是喊叫又是挥舞手臂，但是它还是跟了他好几个街口。另一头鹿闯进一户人家的院子里，攻击那家人的狗。主人用上了棒球棒才把它吓退。

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© AFP / Bibliothèque du Congrès

迪斯尼电影里的小鹿斑比的形象深入人心，让人觉得鹿是一种温顺可爱的动物。但如果它们觉得你对它们的“斑比”是个威胁的话，可能会变得很凶猛。萨尼奇市警官克里斯.霍斯里提醒当地居民说，遛狗的人在附近有鹿时尤其要格外小心。

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（RCI with CP ）

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