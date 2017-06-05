加拿大移民快速通道打分改变：掌握法语或已有手足定居加拿大的申请人获加分

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

加拿大年移民部自本周二（6月6日）起对移民快速通道的打分标准作出改动：法语听、说、读、写测试（NCLC）均达到7级或更高的人可获得15分。如果法语听说读写通过7级或更高级测试，同时英语听说读写通过5级或更高级测试（CLB），则可加30分。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

有兄弟姐妹已是加拿大公民或永久居民的移民快速通道申请人可获15分。他或她和申请人（或申请人的配偶）的手足关系可以是同父异母或同母异父，父母可以是亲生或养父母。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大移民部的通告说，研究显示，已有兄弟姐妹定居加拿大的新移民更容易融入加拿大社会。移民部长阿麦德.胡森星期一在安省马克姆市的一个移民中心宣布了这一改革。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

移民快速通道是加拿大为吸引本国紧缺的外国专业人才、技术工人和外国留学生设立的移民类别。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

相关链接：加拿大移民部公告

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（RCI with CP）

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada