渥太华已空置20年的前美国大使馆，将成为加拿大原住民中心

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在加拿大渥太华市的议会大厦对面， 100 Wellington Street , 曾经一度是美国驻加拿大大使馆的地址，这栋楼宇已经被空置了近 20年之久。

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加拿大广播公司报道说，根据政府内部的一个消息来源，美国驻加使馆的前址将被改建为专供因纽特人、梅蒂斯人和第一民族使用的原住民中心。

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预计联邦政府将在6月下旬正式宣布这一建筑物的新使命，并将与原住民团体进行磋商，确定其具体用途。

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加拿大广播公司报道说，贾斯汀·特鲁多的政府的这个决定，毫无疑问是一个“政治声明”。

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特鲁多一直在致力于和原住民建立新关系，但在履行对原住民的承诺上并不顺利，包括对失踪和被杀土著妇女的调查出现拖延、信息沟通不足和组织不善等问题。

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© Jacob Morgan/CBC

(RCI with CBC)

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