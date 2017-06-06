大多数魁北克 人今年夏天将外出度假

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

加拿大汽车协会 CAA-Quebec 的一项新调查表明，计划今年夏天离家外出度假的魁北克人比往年多，不少人正在准备进行“长途”旅行。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

与去年的调查结果不同，今年魁省绝大多数人表示要离开家出去走走，只有 12%的人说会呆在家里，哪儿也不去。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在准备外出的人中，有 22%的人说将乘飞机旅行，这比2016年增加了6%，欧洲和加勒比地区是这些人的首选目的地。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

此外还有11%的受访者计划前往加拿大的其他省份度假，另有11% 计划去美国度假，主要在美国的佛蒙特州 （Vermont）。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

计划去美国度假的人数比例比2014年下降了10%，CAA-Quebec说着主要归因于加元疲软，人们在选择度假目的地时，预算是一个决定性因素。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

与此同时，还有很多人将开车在魁北克省内旅行， Gaspé 和 Magdalen Islands 是最受他们青睐的地方。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

12%的人不想买旅行医疗保险

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

上述调查还发现，有12% 的受访者不打算购买旅游医疗保险，CAA-Quebec 对此表示“令人担忧”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

该组织表示，许多魁北克人以为加拿大其他省份也能覆盖自己的医疗开支，或以为自己信用卡上附带的保险已经足够，但这种看法是错误的。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（RCI with CBC）

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada