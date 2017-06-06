家人要求取消法庭禁令，公布这名受害者的真实姓名。
Photo Credit: Edmonton Police Service

性侵案受害人作证时被关押 阿尔伯达省司法部展开调查

作者 梁彦 | china@rcinet.ca
星期二 6 六月, 2017 , 暂无评论 ↓

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星期一，加拿大广播公司（CBC）报道了，一名原住民性侵受害人在法庭作证时，被关押5天的新闻，引发关注与愤怒。

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记者约翰斯顿（Janice Johnston）的报道称，因为法庭的禁令，无法公布受害人的真实姓名，就称她为安吉拉.卡迪纳尔（Angela Cardinal）吧。

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法庭上究竟发生了什么？
2015年6月，安吉拉作为一桩性侵案受害人，进入埃德蒙顿法庭的证人席。不过，她却被戴上了手铐脚镣。

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约翰斯顿从法庭上得到了现场的录音，你可以听到安吉拉大声哭喊，我是受害人，为什么我要戴着脚镣？

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安吉拉当时28岁，她出庭指证一名臭名昭著的性侵罪犯布兰切德（Blanchard）。

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（侵犯安吉拉的布兰切德。Edmonton Police Service）

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聆讯第一天，安吉拉在作证过程中打瞌睡，无法集中精力，很好地回答检方律师提出的问题。

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检察官英纳斯（Patricia Innes）竟提出要求，把安吉拉关进羁押中心，以能够保证她在之后几天可以出庭。

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（检察官英纳斯称，即使案子重来一次，也不会改变当时的决定。）

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而法官伯纳瑞克表示，根据刑法，他有权决定将证人拘留起来，为案件作证。

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在接下来的5天，安吉拉作证结束就被带回羁押中心，性侵她的布兰切德也关在同一个地方。

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调查发现，更恐怖的是，至少有两次，她要和侵害她的布兰切德同车前往法庭，从羁押中心到法庭有15公里距离。

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在法庭休息期间，也被安排在布兰切德附近。

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庭审第一天，安吉拉请求法官，她不愿意呆在羁押中心，表示自己可以和母亲住在一起，保证第二天回来作证。

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但是，法官拒绝了这一要求，还说，我们会把你送回羁押中心，这样可以保证你明天准时回来作证。

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（警方公布的图片。Edmonton Police Service）

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受到伤害差点死去
事件中的安吉拉来自距埃德蒙顿南面100公里的Maskwacis原住民社区，14岁便离家出走。

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20146月，无家可归的她睡在一栋大楼的过道里。但她不知道的是，二楼就住着危险的犯罪分子布兰切德。

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到了半夜，布兰切德用刀子逼迫安吉拉上了楼。

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一进入房间，布兰切德就用刀子割她，说要给她破相。

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接着，他用电线把安吉拉绑起来侵害。

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在某个时刻，安吉拉觉得她无法活着走出那间房子了。

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安吉拉逃脱了捆绑。在布兰切德用刀子捅她的胸部的时候，她用手挡了一下。立即，血涌出来，染红了沙发。

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她终于找到机会，跑到门边，但手上血太多，无法拧开把手。

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安吉拉终于有机会掏出急救电话，拨打了911，并把电话扔到了房子对面。

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警方公布了大约6分钟安吉拉的报警电话。

电话中，她不停地哭喊求救。

等救护人员赶到，安吉拉的身上满是刀痕，鞋子裤子上都是血，手上缝了28针。

法庭做法激起愤怒
2015年12月，省法庭法官马克林（Eric Macklin）裁定，布兰切德禁锢、侵害他人、私藏枪械，性侵犯等罪名成立，并把布兰切德定为危险罪犯。

不过，当他看到下级法庭对待安吉拉的方式，由衷地震惊、不安。

他说，我们欠安吉拉一个道歉。

而安吉拉，她却没有逃脱悲惨的命运。

作证之后7个月，她死于一次枪击意外。

当记者采访她的母亲时发现，安吉拉居然从来没有把自己的遭遇告诉母亲。

她只是说，她需要出庭。

她的母亲在了解情况之后，也非常愤怒。

她说，我希望法庭取消禁令，公布她的名字，让人们知道她是谁，而不只是一个统计中的数字。

阿尔伯达省的性侵受害者服务协会汤姆里森（Deb Tomlinson）对此感到“非常非常非常伤感，当然也觉得愤怒”。

她说，安吉拉遭到性侵，成为了受害人；而法庭的做法，让她再次被凌辱。

汤姆里森称，遭受性侵的女性决定出庭作证原本就非常困难，在整个过程中，包括作证的过程，都需要帮助。

她可以理解检方和法庭需要受害人有能力出庭作证，但是，在这种情况下，肯定有其他方式，比如把安吉拉安排在酒店，或是专门有人对她进行照顾等等。 

阿尔伯达司法部下令调查
新闻曝光之后，阿尔伯达省的司法部长甘利（Kathleen Ganley 表示，自己非常震惊，晚上无法入睡。

阿尔伯达省司法部长甘利。 © cbc.ca

这类事情前所未闻，性侵受害者原本应该受到更多保护，她无法想象，坐在证人席上的安吉拉是何等感受。

她表示，她已经致电安吉拉的母亲，向她道歉，并指定独立调查机构就事件进行调查。

阿尔伯达首席省法院法官马切特（Terry Matchett ）表示，会对事件进行彻底细致地调查。

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