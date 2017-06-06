性侵案受害人作证时被关押 阿尔伯达省司法部展开调查

星期一，加拿大广播公司（CBC）报道了，一名原住民性侵受害人在法庭作证时，被关押5天的新闻，引发关注与愤怒。
记者约翰斯顿（Janice Johnston）的报道称，因为法庭的禁令，无法公布受害人的真实姓名，就称她为安吉拉.卡迪纳尔（Angela Cardinal）吧。
法庭上究竟发生了什么？
2015年6月，安吉拉作为一桩性侵案受害人，进入埃德蒙顿法庭的证人席。不过，她却被戴上了手铐脚镣。
约翰斯顿从法庭上得到了现场的录音，你可以听到安吉拉大声哭喊，我是受害人，为什么我要戴着脚镣？
安吉拉当时28岁，她出庭指证一名臭名昭著的性侵罪犯布兰切德（Blanchard）。
（侵犯安吉拉的布兰切德。Edmonton Police Service）
聆讯第一天，安吉拉在作证过程中打瞌睡，无法集中精力，很好地回答检方律师提出的问题。
检察官英纳斯（Patricia Innes）竟提出要求，把安吉拉关进羁押中心，以能够保证她在之后几天可以出庭。
（检察官英纳斯称，即使案子重来一次，也不会改变当时的决定。）
而法官伯纳瑞克表示，根据刑法，他有权决定将证人拘留起来，为案件作证。
在接下来的5天，安吉拉作证结束就被带回羁押中心，性侵她的布兰切德也关在同一个地方。
调查发现，更恐怖的是，至少有两次，她要和侵害她的布兰切德同车前往法庭，从羁押中心到法庭有15公里距离。
在法庭休息期间，也被安排在布兰切德附近。
庭审第一天，安吉拉请求法官，她不愿意呆在羁押中心，表示自己可以和母亲住在一起，保证第二天回来作证。
但是，法官拒绝了这一要求，还说，我们会把你送回羁押中心，这样可以保证你明天准时回来作证。
（警方公布的图片。Edmonton Police Service）
受到伤害差点死去
事件中的安吉拉来自距埃德蒙顿南面100公里的Maskwacis原住民社区，14岁便离家出走。
2014年6月，无家可归的她睡在一栋大楼的过道里。但她不知道的是，二楼就住着危险的犯罪分子布兰切德。
到了半夜，布兰切德用刀子逼迫安吉拉上了楼。
一进入房间，布兰切德就用刀子割她，说要给她破相。
接着，他用电线把安吉拉绑起来侵害。
在某个时刻，安吉拉觉得她无法活着走出那间房子了。
安吉拉逃脱了捆绑。在布兰切德用刀子捅她的胸部的时候，她用手挡了一下。立即，血涌出来，染红了沙发。
她终于找到机会，跑到门边，但手上血太多，无法拧开把手。
安吉拉终于有机会掏出急救电话，拨打了911，并把电话扔到了房子对面。
警方公布了大约6分钟安吉拉的报警电话。
电话中，她不停地哭喊求救。
等救护人员赶到，安吉拉的身上满是刀痕，鞋子裤子上都是血，手上缝了28针。
法庭做法激起愤怒
2015年12月，省法庭法官马克林（Eric Macklin）裁定，布兰切德禁锢、侵害他人、私藏枪械，性侵犯等罪名成立，并把布兰切德定为危险罪犯。
不过，当他看到下级法庭对待安吉拉的方式，由衷地震惊、不安。
他说，我们欠安吉拉一个道歉。
而安吉拉，她却没有逃脱悲惨的命运。
作证之后7个月，她死于一次枪击意外。
当记者采访她的母亲时发现，安吉拉居然从来没有把自己的遭遇告诉母亲。
她只是说，她需要出庭。
她的母亲在了解情况之后，也非常愤怒。
她说，我希望法庭取消禁令，公布她的名字，让人们知道她是谁，而不只是一个统计中的数字。
阿尔伯达省的性侵受害者服务协会汤姆里森（Deb Tomlinson）对此感到“非常非常非常伤感，当然也觉得愤怒”。
她说，安吉拉遭到性侵，成为了受害人；而法庭的做法，让她再次被凌辱。
汤姆里森称，遭受性侵的女性决定出庭作证原本就非常困难，在整个过程中，包括作证的过程，都需要帮助。
她可以理解检方和法庭需要受害人有能力出庭作证，但是，在这种情况下，肯定有其他方式，比如把安吉拉安排在酒店，或是专门有人对她进行照顾等等。
阿尔伯达司法部下令调查
新闻曝光之后，阿尔伯达省的司法部长甘利（Kathleen Ganley ）表示，自己非常震惊，晚上无法入睡。
这类事情前所未闻，性侵受害者原本应该受到更多保护，她无法想象，坐在证人席上的安吉拉是何等感受。
她表示，她已经致电安吉拉的母亲，向她道歉，并指定独立调查机构就事件进行调查。
阿尔伯达首席省法院法官马切特（Terry Matchett ）表示，会对事件进行彻底细致地调查。
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