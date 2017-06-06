多伦多的人工智能领域吸引美国公司和人才

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罗斯人工智能 – ROSS Intelligence ，是设在美国硅谷的一个公司，专门开发律师领域的人工智能，通过电脑对成千上万的复杂法律条文进行搜索分析，搜索关键信息，分析法律案件的处理，这个公司刚刚决定，尽管公司的总部还将保留在旧金山，但将把部分业务转移到加拿大的多伦多来做。

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罗斯公司的创始人之一 安德鲁·阿鲁达（Andrew Arruda）是多伦多大学的毕业生，这个星期一（6月5日），他回到母校校园，宣布了这个消息，他说，多伦多是一个 “人工智能的发展中心”。

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阿鲁达在校园里举行的剪彩仪式上说，我们早就知道，多伦多是我们肯定要来的一个地方。

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ROSS co-founder Andrew Arruda © CBC

多伦多希望吸引更多高科技公司

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多伦多市长庄德利（John Tory）也参加了典礼，他半开玩笑地说，遗憾当年自己当律师的时候，怎么没有人工智能来帮忙。

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他表示，希望看到更多的高科技公司来多伦多安家，多伦多希望引进更多具有“颠覆力”的高新技术。

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加拿大广播公司报道说，安德鲁·阿鲁达在创业之际也相当艰苦，他的团队曾经在一个没有暖气的地下室里工作，多伦多市长庄德利带着代表团去硅谷进行商业访问，遇到了阿鲁达，当时罗斯人工智能公司已经被选中进入著名的Y Combinator新企业创业项目，两个人见面后，一拍即合。

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“多伦多拥有一流人才库”

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多伦多市长庄德利表示，罗斯公司把部分业务迁到多伦多，将可以充分利用多伦多庞大的人才库，多伦多的人才库属于世界一流。

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他说，已经有公司告诉我，地球上没有任何一个其他地方，能象多伦多这样，找到这么多聪明、受过教育、有多元文化背景的人，多伦多的人才和多元文化环境，显然是吸引国际公司的一个主要因素。

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越来越多美国人求职多伦多高科技公司

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加拿大广播公司报道说，除了美国公司外，美国人希望到多伦多高科技行业就职的人也在增多。

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多伦多新创立的网站 zoom.ai 的CEO罗伊·佩雷拉（Roy Pereira）说，今年收到不少来自美国的求职申请，想找软件工程领域的工作，一开始他还以为是假的。

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在他面试的申请者中，许多人现在住在硅谷，他们对多伦多科技领域的迅速发展非常赞赏。

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大多伦多的其他高科技公司也注意到同样趋势，说接到的来自美国和其他国家高科技人员的职位申请增加。

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Shopify是一家在多伦多设有办事处的加拿大电子商务公司，该公司报告说，2017年第一季度，来自美国的职位申请人数比2016年同期多了40%。

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多伦多向人工智能

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© Aaron Josefczyk/Reuters

最近几个月，多伦多在高科技领域采取的一系列措施引起了人们的关注，包括宣布建立一个新的人工智能研究中心，以及Uber将在多伦多开设一个自驾汽车研究中心。

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Google也开始注意到这个城市的潜力。

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加拿大总理贾斯汀·特鲁多一直在为推动加拿大的科技领域进行努力，在2017年的财政预算中，联邦政府特别承诺将拨款支持高科技领域的发展。

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（RCI with CBC）

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