想听到希望：奥巴马今日蒙特利尔演讲 六千门票半小时内售罄

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美国前总统奥巴马周三（6月6日）下午5点半左右，将在蒙特利尔的会议中心（ Palais des Congrès）发表演讲。

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奥巴马虽然卸任，一直受到支持者的追捧，很大程度上，是他与现任总统川普的形象与理念截然不同。

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据报道，奥巴马演讲的6000张门票，在30分钟之内全部售罄。

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之后，还有黄牛党炒门票，一度炒至1600加币一张，是原票价的三倍。

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许多希望一睹美国前总统风采的听众表示，他们希望从奥巴马演讲中听到希望。

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不少人赞扬奥巴马给人以启发、鼓舞、与灵感。

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奥巴马去年在加拿大议会山，与总理特鲁多与其太太苏菲。 © PC / Justin Tang

川普上周退出巴黎气候协议的举动，加深了人们的忧虑。

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而在竞选以及上任之后，川普一直对与北美贸易协定不满，不停发出要重启谈判要退出协议等威胁，加拿大人对此感到不安，因为美国是加拿大最大最重要的贸易伙伴。

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