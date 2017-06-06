特朗普阴影下，加拿大外交何去何从？

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由一位部长在众议院发表讲话，宣布政府的立场和政策，这在加拿大是不多见的。而加拿大外长弗里兰德星期二（6月6日）正是以这种不多见的方式向加拿大人和国际社会表示，尽管非常感激美国过去七十年来在国际社会的付出，但是加拿大今后的外交政策将不会跟特朗普政府保持同一个方向。

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弗里兰德说，对加拿大和国际社会来说，美国在过去七十年里是一个“不可或缺的国家”，它以其人力物力，战略眼光和领导能力为世界的繁荣和稳定做出了巨大的贡献。但是她也清楚地看到，去年的美国大选中，许多美国人通过选票表达了放弃这种领导地位的愿望。

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感激发自内心，但是弗里兰德也没有掩饰对美国政府目前在气候变化、国际贸易等问题上的立场的失望，并且坦率地表示加拿大不会跟随美国的脚步。她表示，美国对自己的国际领导地位的质疑，使加拿大等其他国家更应该好好想一想自己今后的路要怎么走。

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加拿大外长艾克斯沃西在接受CBC采访时评论说，弗里兰德的讲话让其他国家知道，在北美大陆有一个维护国际秩序，遵守贸易协定和气候变化协议的声音。而且，在众议院发表这样的讲话，显示这是政府对其政策的正式声明。也显示出对议会的尊重。因为这样的讲话正是要在议会发表，而不是夜里三点钟发表在推特上。

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© JEWEL SAMAD/AFP/Getty Images

军事：不能光搭朋友的顺风车

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弗里兰德说，加拿大是幸运的，受到地理位置和友好邻国的保护，没有直接的军事威胁。有些人因此觉得我们在军事上只要搭美国的顺风车就可以了。但是这种想法是错误的。军事力量是外交的后盾。在军事上一味依赖美国，将会使加拿大沦为美国的“客户州”。尽管加拿大和美国是好邻居，但是这种依赖对加拿大没有好处。

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加拿大国防部长萨吉安明天将宣布详细的军队发展规划。弗里兰德只是简单地强调，加拿大需要一支强大、专业、经费充足和训练有素的军队。

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不能坐视来之不易的战后国际秩序被破坏

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弗里兰德的讲话以回顾历史开始，这并不是偶然的。过去一百多年来，加拿大作为一个只有数千万人口的国家，不仅赴欧参加反法西斯战争，而且为战后国际秩序的建立作出了许多贡献。前加拿大外长皮尔逊（后当选总理）因此获得1957年的诺贝尔和平奖。

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弗里兰德说，现在的按照规则解决争端的国际秩序是过去七十年里无数人付出心血才建立起来的。我们不能坐视它受到威胁。这就是为什么加拿大在俄国和乌克兰的冲突中站在乌克兰一边，反对俄国吞并克里米亚。

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加拿大作为一个与世界头号强权为邻的中等国家，即使是为自身利益考虑，也要致力于保护国际秩序，奉行多边主义，支持联合国、北约、世贸等国际组织。弗里兰德尤其提到北约关于共同防御的第五条款对加拿大非常重要。

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弗里兰德说，加拿大将继续寻求联合国非常任理事国的席位，以便让更多的人听到加拿大的声音，了解加拿大价值观。但是加拿大绝不会把自己的价值观强加于人。我们也将继续努力说服“美国朋友”继续担起领导国际社会的重任。但是最后的决定完全取决于美国人民的选择。

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自由贸易：加拿大的重要国策

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弗里兰德说，加拿大是一个贸易国家，加拿大从以法规为基础的现行国际秩序中得到的最大的好处之一就是自由贸易。她从头至尾没有提到特朗普的名字，只是强调说，筑起贸易壁垒伤害到的人将恰恰是那些“它们要保护的人”。贸易壁垒会阻碍经济发展和创新，扼杀就业，这是我们从过去的历史中得到的教训。我们没有必要为了明白这个道理再受一次苦。

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（RCI with CBC）

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