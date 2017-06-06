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留意！加航乘客机票遭无故取消 公司：检测欺诈账户软件出纰漏

作者 梁彦 | china@rcinet.ca
星期二 6 六月, 2017 , 暂无评论 ↓

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至少有8名消费者向CBC透露，他们已经预订并付款的加拿大航空公司（AC）机票被无故取消，而且没有通知本人。

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所以，如果你也定了加航机票，请再次检查确认。

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加拿大广播公司的调查还发现，在加航网站上使用信用卡订购的机票被取消，并不会通知购票者。

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（加航总裁 Calin Rovinescu。 THE CANADIAN PRESS/Graham Hughes）

来自温哥华的Nina Chung小姐就是其中之一。她说在自己的信用卡账单上忽然出现了加航的退款，但是，她并没有收到任何通知。

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她说，她一直在加航网站上订票，信用卡信息也没有更改。

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令她更加困惑的是，她在加航网站上看到，她的机票依然表明：确认。

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现在还不知道究竟多少人遭遇了类似的状况。

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（Nina Chung）

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加航周一发出一份声明，对出现这样的问题表示深深歉意。

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加航给出的解释是，公司使用的一款新的欺诈测定软件出现了问题，把正常用信用卡付款的客户当作了欺诈账号。

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而航空乘客权益组织则呼吁，加航应该对这些无故被取消机票的受害者给予赔偿。

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