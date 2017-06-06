留意！加航乘客机票遭无故取消 公司：检测欺诈账户软件出纰漏

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

至少有8名消费者向CBC透露，他们已经预订并付款的加拿大航空公司（AC）机票被无故取消，而且没有通知本人。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

所以，如果你也定了加航机票，请再次检查确认。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大广播公司的调查还发现，在加航网站上使用信用卡订购的机票被取消，并不会通知购票者。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

来自温哥华的Nina Chung小姐就是其中之一。她说在自己的信用卡账单上忽然出现了加航的退款，但是，她并没有收到任何通知。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

她说，她一直在加航网站上订票，信用卡信息也没有更改。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

令她更加困惑的是，她在加航网站上看到，她的机票依然表明：确认。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

现在还不知道究竟多少人遭遇了类似的状况。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada



（Nina Chung）

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加航周一发出一份声明，对出现这样的问题表示深深歉意。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加航给出的解释是，公司使用的一款新的欺诈测定软件出现了问题，把正常用信用卡付款的客户当作了欺诈账号。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

而航空乘客权益组织则呼吁，加航应该对这些无故被取消机票的受害者给予赔偿。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada