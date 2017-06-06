神志不清时无法接受性关系：加拿大政府提交刑法修改草案

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加拿大司法部长乔迪.威尔森-雷布尔德星期二（6月6日）向议会提交了修改刑法的C-51法律草案。其中一些修改是为了取消年代久远的刑罚条款，例如禁止行巫术，禁止决斗等等。但最引人注目的修改建议是关于性侵案和性侵受害者保护的。

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© Pam Davies

按照该法律草案，一个失去知觉的人无法同意与人发生性关系。此前曾有出租车司机性侵喝醉的女乘客后辩解说对方同意发生性关系，被判无罪，引起争议。其他关于性侵的修改意见也多半事出有因，源于过去发生的一些案件。

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草案建议，关于性侵案投诉人过往性行为的证据不能用来证明她可能同意和被告发生性关系，也不能用来证明她的指控不可信。

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另外，性侵案投诉人有权利让律师代表自己出庭。这是为了防止投诉人过去的性经历被用来质疑她的可信性。

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该草案还建议设立一个审核机制，以决定性侵案被告是否可以在庭审中利用他掌握的投诉人的私人资料为自己辩护，例如日记、心理治疗笔记等等。

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（RCI avec Radio-Canada）

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