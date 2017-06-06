大呼活不下去：安省农场主表示提高最低工资将让他们不堪重负

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安大略省政府最近宣布将在2019年1月以前把该省最低工资提高到每小时15加元。该省农场主大为紧张，表示无法承受提高工资带来的经营成本，也无法和每小时工资只相当于0.5加元的墨西哥农场竞争。

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安省蔬果协会的肯.福斯在接受Radio-Canada记者Marine Lefèvre采访时说，最低工资在这么短的时间里提高幅度这么大，使很多农场主感到措手不及。受影响最严重的将是果农和菜农。他预计有些农场不得不关门，届时失去工作的人可能数以万计。

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安省温室种植协会主席乔治.吉尔维希说，这个工资涨幅意味着农场在人工上的开销将增加35%。他悲观地认为，很少有农场主能承受得起，安省农业的前景“很灰暗”。

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（RCI avec Radio-Canada）

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