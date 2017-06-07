奥巴马和特鲁多在蒙特利尔用晚餐，该餐馆顿时引关注

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美国前总统巴拉克·奥巴马（ Barack Obama）星期二（6月6日）对加拿大的蒙特利尔进行了短暂访问，周二傍晚，他在蒙特利尔的会议中心（ Palais des Congrès）发表了 30分钟的讲演，大约有 6000人到场聆听。

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讲演一开始，奥巴马就练了几句法语，用法语祝贺加拿大和蒙特利尔 “生日快乐”。

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当地餐馆用晚餐

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加拿大总理贾斯汀·特鲁多 （Justin Trudeau）并没有在会议中心听奥巴马的演讲，但在奥巴马演讲后，人们发现 蒙特利尔 Notre Dame Street 大街西部突然有了好多警察。

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原来，特鲁多和奥巴马来到位于 Notre Dame Street 西街的餐馆 “利物浦之家” – Liverpool House共进晚餐。

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加拿大广播公司报道说，人们先是看到一辆有着有色车窗的雪佛兰Suburban越野车开到餐馆前，接着跳出来几个戴着耳机的男子，然后奥巴马出现了，向人群挥了挥手，就进了餐馆。

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之后，特鲁多在推特上发布了星期二晚和奥巴马在餐馆里的一张照片，他和奥巴马都卷着袖子，看上去两人都很轻松。

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特鲁多在推特中说，“怎样才能让年轻领袖们在社区采取行动？… 感谢奥巴马今天晚上在我家乡的访问”。

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晚上10点左右，奥巴马和特鲁多从餐馆出来，进行了 “兄弟” 式拥抱告别。

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Liverpool House

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“利物浦之家”- Liverpool House，是蒙特利尔最时尚的餐馆之一，这家餐馆看上去很简易，但名声赫赫，主人是位名厨 – 戴维·麦克米兰（David McMillan），“利物浦之家”是他拥有的好几家餐馆之一。

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名人、明星，戴维·麦克米兰早就见过很多，接待过很多，但特鲁多和奥巴马的到访当然不同。

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美国前总统奥巴马和加拿大总理特鲁多与餐馆主人麦克米兰和他的女儿迪伦合影 © David McMillan

奥巴马和特鲁多吃了什么？

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星期三（6月7日），麦克米兰接受了加拿大广播公司 “Daybreak ” 节目主持人Mike Finnerty 的采访，谈到特鲁多和奥巴马用餐的一些细节，以下是问答内容：

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主持人：你给他们吃了些什么？

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麦克米兰：生蚝、虾、比目鱼、牛排、意大利龙虾面、草莓脆饼。

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主持人：谁点的菜？

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麦克米兰：贾斯汀·特鲁多是我们这里的常客，奥巴马问，我们在这儿该点什么？特鲁多说：“让他们自己去做吧”，就是如此，我们做了通常做的菜，一切顺利。

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主持人：他们胃口好吗？

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麦克米兰：他们全吃了，这两个人都很健康，所以我们做的菜也更“健康”一些， 少放了点黄油，少放了点奶油。

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主持人：当时的保安情况怎样？

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麦克米兰：很可笑，我从未见过这种阵势，保安加上警察得有200人，街道都被封了，后院还有特种警察。

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主持人：他们有没有监控烹调的过程？

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麦克米兰：厨房里有两个安全人员，看着我们准备食物，但没有人尝食物。

主持人：他们有机会单独说话吗？

麦克米兰：他们谈了有30分钟，看起来很轻松、有趣，好像没说什么 “世界大事”。

主持人：你跟奥巴马说话了吗？

麦克米兰：我告诉奥巴马，“我希望你的夫人是美国的下一任总统”，奥巴马笑了，特鲁多也笑了。

(RCI with CBC)

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