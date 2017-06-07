奥巴马和特鲁多在蒙特利尔用晚餐，该餐馆顿时引关注

美国前总统巴拉克·奥巴马（ Barack Obama）星期二（6月6日）对加拿大的蒙特利尔进行了短暂访问，周二傍晚，他在蒙特利尔的会议中心（ Palais des Congrès）发表了 30分钟的讲演，大约有 6000人到场聆听。
讲演一开始，奥巴马就练了几句法语，用法语祝贺加拿大和蒙特利尔 “生日快乐”。
当地餐馆用晚餐
加拿大总理贾斯汀·特鲁多 （Justin Trudeau）并没有在会议中心听奥巴马的演讲，但在奥巴马演讲后，人们发现 蒙特利尔 Notre Dame Street 大街西部突然有了好多警察。
原来，特鲁多和奥巴马来到位于 Notre Dame Street 西街的餐馆 “利物浦之家” – Liverpool House共进晚餐。
加拿大广播公司报道说，人们先是看到一辆有着有色车窗的雪佛兰Suburban越野车开到餐馆前，接着跳出来几个戴着耳机的男子，然后奥巴马出现了，向人群挥了挥手，就进了餐馆。
之后，特鲁多在推特上发布了星期二晚和奥巴马在餐馆里的一张照片，他和奥巴马都卷着袖子，看上去两人都很轻松。
特鲁多在推特中说，“怎样才能让年轻领袖们在社区采取行动？… 感谢奥巴马今天晚上在我家乡的访问”。
晚上10点左右，奥巴马和特鲁多从餐馆出来，进行了 “兄弟” 式拥抱告别。
Liverpool House
“利物浦之家”- Liverpool House，是蒙特利尔最时尚的餐馆之一，这家餐馆看上去很简易，但名声赫赫，主人是位名厨 – 戴维·麦克米兰（David McMillan），“利物浦之家”是他拥有的好几家餐馆之一。
名人、明星，戴维·麦克米兰早就见过很多，接待过很多，但特鲁多和奥巴马的到访当然不同。
奥巴马和特鲁多吃了什么？
星期三（6月7日），麦克米兰接受了加拿大广播公司 “Daybreak ” 节目主持人Mike Finnerty 的采访，谈到特鲁多和奥巴马用餐的一些细节，以下是问答内容：
主持人：你给他们吃了些什么？
麦克米兰：生蚝、虾、比目鱼、牛排、意大利龙虾面、草莓脆饼。
主持人：谁点的菜？
麦克米兰：贾斯汀·特鲁多是我们这里的常客，奥巴马问，我们在这儿该点什么？特鲁多说：“让他们自己去做吧”，就是如此，我们做了通常做的菜，一切顺利。
主持人：他们胃口好吗？
麦克米兰：他们全吃了，这两个人都很健康，所以我们做的菜也更“健康”一些， 少放了点黄油，少放了点奶油。
主持人：当时的保安情况怎样？
麦克米兰：很可笑，我从未见过这种阵势，保安加上警察得有200人，街道都被封了，后院还有特种警察。
主持人：他们有没有监控烹调的过程？
麦克米兰：厨房里有两个安全人员，看着我们准备食物，但没有人尝食物。
主持人：他们有机会单独说话吗？
麦克米兰：他们谈了有30分钟，看起来很轻松、有趣，好像没说什么 “世界大事”。
主持人：你跟奥巴马说话了吗？
麦克米兰：我告诉奥巴马，“我希望你的夫人是美国的下一任总统”，奥巴马笑了，特鲁多也笑了。收听
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