蒙特利尔本周末F1 大奖赛，本地帅哥选手参赛促门票销售大增

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

2017年蒙特利尔一级方程式 F1大奖赛将于本周末举行（6月9 – 11日），蒙特利尔人、F1新秀 Lance Stroll 的参加更是给这次大赛注入了刺激。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大广播公司报道说，18岁的 Lance Stroll 将首次参加在自己家乡 – 蒙特利尔举行的 F1 大赛，到目前为止，门票的销售已经上涨超过10%。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

大赛的组织者 Francois Dumontier 说，F1 车迷们对此感到非常兴奋，当地的媒体有大量报道，可以说现在正在出现一个 “Lance Stroll 效应”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Lance Stroll 在欧洲F3系列中获胜后，去年11月与威廉姆斯F1车队 （ Williams F1 ）签约，但他在F1赛季的起步困难，非常期望能在本周末的蒙特利尔大奖赛上取得突破。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

© Shaun Botterill/Getty Images

Lance Stroll 对回到 “家乡”参赛非常高兴，他说，“这是家，永远是我的家，我很高兴回来”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

他还表示，“当然有压力，但这是积极的压力，我关注的是车迷们带来的正能量，我期待着这个周末在赛场上多看到一些加拿大国旗”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（RCI with CBC）

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada