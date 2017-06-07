加拿大国防部长萨吉安
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十年增长70%：加拿大政府计划大幅度提高增加国防开支

作者 吴薇 | china@rcinet.ca
星期三 7 六月, 2017 , 暂无评论 ↓

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327亿军费，更多兵员，88架战机，15艘新军舰，以及武装无人机和网络部队。

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尽管加拿大近些年来没少参加北约或联合国的军事行动，但是加拿大军队的穷是国内外皆知的。以至于本拉登在世时有一次威胁要袭击加拿大目标，竟然被善于自黑的本国段子手问“你袭击一个飞机往下掉、潜艇往上浮的国家，就不怕坏了恐怖分子的名头吗？”

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自由党政府似乎决心改变这种现状。加拿大国防部长哈吉特.萨吉安星期三（6月7日）在总参谋长和交通部长等人的陪同下召开新闻发布会，宣布了政府在国防和军队建设上的规划。按照这个规划，加拿大军费将逐年增加，在十年后（2026-27财政年度）达到327亿加元。本财政年度的军费开支为189亿加元。

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政府亏待军人

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这个规划中相当具有“加拿大特色”的是，萨吉安在讲到军费增加以及如何使用这笔钱以前，首先提到的是政府决心照顾好军人及军属，为他们提供更完善的服务，帮助驻海外军人的家庭克服困难，帮助退伍军人顺利转型，被派驻海外的军人享受免税待遇，等等。他说，近些年来，加拿大一次又一次地需要军人，而他们每一次都圆满完成任务。过去的历届政府没有在军人的装备，服务和身心健康上拨出应有的资金。

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CP/HO-Facebook-Trev Bungay

军费中将有1亿4480万加元用于军属服务，还有1亿9820万加元用于军人健康服务。

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加拿大军队总参谋长乔纳森.万斯表示，对一个军人来说，知道自己的国家在背后支持他是很鼓舞士气的。

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增加兵员，买战机，造军舰

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加拿大常规部队将增加3500人，达到71500人。另外后备军人，特种部队和网络部队也将有所增加。

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加拿大空军将购买88架新战机，以替代老旧的CF-18战机。上一届保守党政府的计划是购买65架。

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另外加拿大空军还将购买武装无人机，用来代替已经将近四十年老的CP-140极光侦察机。

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一部分军费将用于建造15艘军舰，用来代替加拿大海军目前用于巡逻的护卫舰。

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CP/Andrew Vaughan

北约第一时间表示赞许

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萨吉安等人的话音未落， 北约秘书长斯托尔滕贝格已经发表声明，对加拿大增加军费和扩大军队的计划表示欢迎。他说，在目前这个充满挑战的年代，要保障国家安全和北约的强大，加拿大的担当不可或缺。

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北约要求其成员国的军费开支占本国GDP的2%。如果加拿大军费在十年后真的能达到327亿加元的话，大约将占到GDP的1.4%（目前的水平是1.19%）。

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虽然加拿大政府现在承诺增加军费，但是萨吉安仍然强调，军费所占GDP比例只是一个方面。加拿大军队近年来在北约军事行动中一向积极出人出力，这也是不容否认的贡献。

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大部分军费增长将在2019年大选之后兑现

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这是一个长期计划，大部分资金将在2019年大选以后才到位。这使一些分析人士担心这个规划会像上一次一样变成空头支票。保守党政府曾在2008年公布过类似的计划，但是后来由于金融危机，经济衰退，以及政府急于消除赤字的执念，这个计划无疾而终。实际上，国防部的开支和为军人提供的服务在消除赤字的压力下反而被削减了。

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曾参与制定2008年计划的退伍将领理查德.科恩说，当时那个计划也是照着二十年制定的。结果大家都看见了。另一位分析人士，加拿大国际事务研究所的达夫.佩里说，现在这个规划是否能兑现，取决于将来的政府的意愿，不论是保守党执政还是自由党执政。

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（RCI with CBC and CP）

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