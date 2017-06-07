加拿大总理特鲁多划独木舟参与“世界环境日”。
Photo Credit: PC / Nathan Denette

尽管美国退出 加拿大、欧洲、中国将继续执行“巴黎气候协议”

作者 梁彦 | china@rcinet.ca
星期三 7 六月, 2017 , 暂无评论 ↓

分享
加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

美国前总统奥巴马在蒙特利尔演讲。 THE CANADIAN PRESS/Paul Chaisson

昨天（66日）美国前总统奥巴马在蒙特利尔发表演讲，并接受现场观众提问。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

超过6千民众聆听了他的演讲，而环境与气候变化，包括美国总统特朗普宣布退出“巴黎气候协议”都是演讲以及提问的重点问题之一。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

奥巴马表示：巴黎协议是人类目前为止在对抗气候变化上最具野心的协议。我相信，即便美国暂时缺席，它依然给我们的后代机会，对抗气候变化。我们也看到，保护环境与经济增长并非对立的，而是相辅相成。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

他解释说，自己如此重视环境与气候变化，是因为两个女儿。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

“有一天我可能会成为祖父。我觉得这是一代人的使命，我们现在不行动，会让后代在对抗气候变化上更加困难。”

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

就这个问题，法国总统马克隆更为直接高调，他在特朗普宣布美国退出之后，喊出了“令地球更伟大”的口号。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

目前看来，在美国退出后，加拿大、法国德国等欧洲国家、以及中国都表示，会继续执行“巴黎气候协议”的内容，重视环境，保护地球。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在美国国内，不同意特朗普退出“巴黎气候协定”的人也大有人在。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

星期三（67日）夏威夷成了美国第一个通过立法，支持巴黎气候协议的州。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

而中国国家主席习近平会见了加利福尼亚州长杰里•布朗(Jerry Brown)，布朗是川普环境政策主要的批评者之一。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大“川普时代”的环境政策
加拿大现任总理特鲁多一直是对抗气候变化的坚定支持者。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在星期一的“世界环境日”中，他在尼亚加拉河划独木舟，以此倡议保护环境。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

他表示，在保护环境上，加拿大将全力以赴，不会放弃。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大环境部长凯瑟琳.麦肯纳（Catherine McKenna）表示，世界在向前。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

目前，各国已经开始讨论协议的具体实施了，没有人在等着美国“重新谈判”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大在今年9月份，将邀请欧洲以及中国一起，召开气候变化部长级会议，讨论执行“巴黎气候协议”的下一步计划。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

她进一步表示，美国退出对于加拿大是个机会，我们可以更进一步在减排以及创造就业以及绿色经济上做出努力。比如，加拿大可能会因美国退出而吸引更多清洁能源的投资者。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

支持这一政策的人士表示，加拿大在清洁能源上走在前面，也是引领了未来的能源转型。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

其实，在很多环境气候变化专家看来，巴黎气候协议的幅度不够大，因为并没有对各个国家做出减排的具体要求。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

这次没有签订“巴黎气候协定”仅有的三个国家中，尼加拉瓜没有签署是因为他们的减排目标更加激进，所以，只有叙利亚和美国在这个问题上站到了一起。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

川普不签署协议，众人猜测是因为他并不相信气候变化，比如他的一条推文称，气候变化是“中国骗局”。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

保守党质疑征收“碳税”，但支持者比例更大
星期二（66号），在议会辩论期间，联邦反对党保守党议员Pierre Poilievre发表了近5千字的演讲，主要内容就是，质疑特鲁多的自由党没有发布“征收碳水对经济影响分析报告”。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

他认为，征收碳税会令能源甚至日用品价格上升。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

不过，在巴黎气候协议问题上，连保守党的议员也有不少持支持态度。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

在201610月，加拿大议会以207票赞成81票反对通过了加入“巴黎气候协议”。

根据协议，加拿大的承诺是，在2030年，将把碳排放在2005年基础上减少30%

而特鲁多的动议是，对于污染企业征收碳税。从2018年，每一吨排放征收10加元碳税；到2022年，征收数字会增加至50元。

自由党政府面临挑战
不过，在气候变化问题上，倡导提议是一回事，真正实施，却面临许多挑战。

自由党面对的，一方面是保守党对于收取“碳排放税”的反对，另一方，新民主当以及绿党却批评，加拿大政府在推广绿色能源力度不足.

收听

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada
copyright-banner

copyright-banner 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
分享
标签：
文章分类: 人物环境社会科技经济

您看到错别字或其他错误了吗？ 点击这里！

其他文章

@*@ Comments

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

注意：向加拿大国际广播电台的网站提交自己的评论，代表着您确认加拿大国际广播电台拥有可以以任何方式对您的评论的任何部分进行复制、播出和公布的权力。 加拿大国际广播电台的立场与您的评论完全无关，您的评论将受到预先编辑，如果符合网络礼仪的准则， 则将获得发表。

则将获得发表。 »

当您在网上论坛表达个人意见时，必须象与别人当面说话一样礼貌，侮辱和人身攻击是不能被容忍的。不同意别人的意见，想法或某个事件是一回事，但不尊重他人是另一回事。杰出的思想不总是一样的 - 这正是使网上对话如此有意思和有价值之处。

网络礼仪是一套指导您进行网上通讯沟通的行为准则，在博客或论坛上发布您的信息之前，阅读和理解这些准则是重要的。否则的话，您有可能被禁止发布信息。

  1. RCInet.ca的网上论坛不是匿名论坛，用户必须注册，提供自己的完整姓名和居住地，这些信息将和用户的评论一起显示出来。如果作者的身份不明确，RCInet.ca拥有不发布用户评论的权力。
  2. 以误导或造成伤害为意图假冒他人身份，是一种严重的违规行为，我们的网站将严禁有此类行为的人发布评论。
  3. RCInet.ca的网上论坛向所有人开放，不分年龄，种族，宗教，性别或性取向。
  4. 属于诽谤、仇恨、种族主义、排外主义、性别歧视或贬低某一民族血统、宗教信仰和年龄组的评论将不会获得发表。
  5. 在网上发布言论时，用粗体书写会被认为是高声呼叫，并有可能被解释为侵略性行为，因为对阅读者来说是不愉快的。任何信息，如果其中的一个或多个字符使用粗体、斜体或下划线（缩写和缩略词除外），将被拒绝。
  6. 严禁使用粗俗、淫秽或令人反感的语言。论坛是公共场所，您的意见可能会冒犯一些用户，严禁使用不恰当的语言发布评论。
  7. 用户之间的相互尊重是必不可少的，侮辱，威胁或骚扰其他用户的行为受到禁止。您可以通过不攻击任何人的方法来表达自己的不同看法。
  8. 交换论点和反对意见是正常辩论的重要组成部分，但它不应变成两个用户之间不顾及其他参与者的私人对话或讨论。这种类型的信息将不会得到张贴。
  9. 加拿大国际广播电台使用五种语言，在论坛中所使用的语言必须与这些语言相符。除了一些词汇外，禁止使用其他的语言发布信息。另外，偏离主题的信息将不会得到发表。
  10. 重复张贴会扰乱讨论的流量，这样的行为不能被容忍。
  11. 禁止在评论中添加图像或其他类型的文件。包括其他网站的链接是可以的，前提是这些链接必须符合网络礼仪。然而，加拿大国际广播电台对链接网站的内容完全不负任何责任。
  12. 如果在您的评论中有一大部分是复制和粘贴别人撰写的内容，即便您标出作者的姓名，这样的行为也是不能被接受的。
  13. 严禁在加拿大国际广播电台的论坛中张贴任何形式的广告或鼓励采取某种行动的呼吁。
  14. 所有的评论和其他类型的内容在被发表前会受到编辑，加拿大国际广播电台保留拒绝发布某一评论的权力。
  15. 加拿大国际广播电台保留可以随时关闭一个论坛的权力，恕不另行通知。
  16. 加拿大国际广播电台保留可以随时修改这一行为守则(网络礼节)的权力，恕不另行通知。
  17. 参与网上论坛，意味着您允许加拿大国际广播电台无限期地在网上发布您的评论，而且也意味着这些信息将被互联网的搜索引擎加以索引。
  18. 如果您要求删除自己已经发布的信息，加拿大国际广播电台没有从网上删除您的信息的义务，我们请您仔细考虑自己的评论以及张贴的后果。

*

﻿

分类检索

栏目

作者

您的选择 今日关注 其他语言
健康加拿大研究：喝牛奶的孩子长得高政治十年增长70%：加拿大政府计划大幅度提高增加国防开支人物、国际加拿大总理特鲁多与缅甸领导人昂山素季会面人物、环境、社会、科技、经济尽管美国退出 加拿大、欧洲、中国将继续执行“巴黎气候协议”政治奥巴马和特鲁多在蒙特利尔用晚餐，该餐馆顿时引关注国际为什么不提中国？前魁北克省长等人质疑加拿大外长的外交政策讲话社会、移民与难民安大略一名女性挥刀威胁顾客 法庭上向ISIS领袖宣誓效忠社会龙卷风前淡定割草加拿大男子：其实龙卷风离我还远着呢（龙卷风视频）体育蒙特利尔本周末F1 大奖赛，本地帅哥选手参赛促门票销售大增政治神志不清时无法接受性关系：加拿大政府提交刑法修改草案

关注我们

脸书关注
推特关注 新浪微博 加广微信订阅号 QQ空间 免费订阅电子杂志
Radio-Canada.ca CBC.ca
Confiance « rompue » entre sept députés du Bloc québécois et Martine OuelletL'ex-patron du FBI divulgue ses conversations avec le président TrumpLa Ville de Montréal présente son nouveau règlement sur les calèchesLes ingénieurs de l'État scandalisés par la façon de négocier de QuébecDes députés fédéraux s'intéressent aux pratiques douteuses des banquesSept arrestations en lien avec des crimes violents dans le Grand MontréalLa Vérif : faut-il réduire le nombre d'examens pour les élèves du Québec?Le budget de la Défense passera de 19 à 32,7 milliards par annéeLe gouvernement a la responsabilité d'écouter les communautés, disent les chefs de Lac Simon et KitcisakikMadeleine Meilleur se retire du poste de commissaire aux langues officielles
As Britons prepare to go to the polls, back-to-back attacks swerve U.K. into a difficult conversationDoes drinking cow's milk help children grow taller?Woman sexually assaulted in Edmonton after road stop by fake peace officerFull text of James Comey's opening statement to the Senate intelligence committeeCanada needs new investment watchdog: former bank employeeMadeleine Meilleur takes herself out of the running for languages commissioner jobAirbnb launches global platform to help connect hosts to refugeesThe oldest Homo sapiens: Fossils found in Morocco date back 300,000 yearsFlair Airlines purchase of NewLeaf could lead to cheaper flights, better service for Canadian travellers'There is a huge consequence': A foolish social media post can dash your post-secondary dreams