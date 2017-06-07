尽管美国退出 加拿大、欧洲、中国将继续执行“巴黎气候协议”

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昨天（6月6日）美国前总统奥巴马在蒙特利尔发表演讲，并接受现场观众提问。

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超过6千民众聆听了他的演讲，而环境与气候变化，包括美国总统特朗普宣布退出“巴黎气候协议”都是演讲以及提问的重点问题之一。

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奥巴马表示：巴黎协议是人类目前为止在对抗气候变化上最具野心的协议。我相信，即便美国暂时缺席，它依然给我们的后代机会，对抗气候变化。我们也看到，保护环境与经济增长并非对立的，而是相辅相成。

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他解释说，自己如此重视环境与气候变化，是因为两个女儿。

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“有一天我可能会成为祖父。我觉得这是一代人的使命，我们现在不行动，会让后代在对抗气候变化上更加困难。”

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就这个问题，法国总统马克隆更为直接高调，他在特朗普宣布美国退出之后，喊出了“令地球更伟大”的口号。

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目前看来，在美国退出后，加拿大、法国德国等欧洲国家、以及中国都表示，会继续执行“巴黎气候协议”的内容，重视环境，保护地球。

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在美国国内，不同意特朗普退出“巴黎气候协定”的人也大有人在。

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星期三（6月7日）夏威夷成了美国第一个通过立法，支持巴黎气候协议的州。

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而中国国家主席习近平会见了加利福尼亚州长杰里•布朗(Jerry Brown)，布朗是川普环境政策主要的批评者之一。

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加拿大“川普时代”的环境政策

加拿大现任总理特鲁多一直是对抗气候变化的坚定支持者。

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在星期一的“世界环境日”中，他在尼亚加拉河划独木舟，以此倡议保护环境。

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他表示，在保护环境上，加拿大将全力以赴，不会放弃。

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加拿大环境部长凯瑟琳.麦肯纳（Catherine McKenna）表示，世界在向前。

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目前，各国已经开始讨论协议的具体实施了，没有人在等着美国“重新谈判”。

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加拿大在今年9月份，将邀请欧洲以及中国一起，召开气候变化部长级会议，讨论执行“巴黎气候协议”的下一步计划。

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她进一步表示，美国退出对于加拿大是个机会，我们可以更进一步在减排以及创造就业以及绿色经济上做出努力。比如，加拿大可能会因美国退出而吸引更多清洁能源的投资者。

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支持这一政策的人士表示，加拿大在清洁能源上走在前面，也是引领了未来的能源转型。

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其实，在很多环境气候变化专家看来，巴黎气候协议的幅度不够大，因为并没有对各个国家做出减排的具体要求。

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这次没有签订“巴黎气候协定”仅有的三个国家中，尼加拉瓜没有签署是因为他们的减排目标更加激进，所以，只有叙利亚和美国在这个问题上站到了一起。

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川普不签署协议，众人猜测是因为他并不相信气候变化，比如他的一条推文称，气候变化是“中国骗局”。

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保守党质疑征收“碳税”，但支持者比例更大

星期二（6月6号），在议会辩论期间，联邦反对党保守党议员Pierre Poilievre发表了近5千字的演讲，主要内容就是，质疑特鲁多的自由党没有发布“征收碳水对经济影响分析报告”。

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他认为，征收碳税会令能源甚至日用品价格上升。

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不过，在巴黎气候协议问题上，连保守党的议员也有不少持支持态度。

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在2016年10月，加拿大议会以207票赞成81票反对通过了加入“巴黎气候协议”。

根据协议，加拿大的承诺是，在2030年，将把碳排放在2005年基础上减少30%。

而特鲁多的动议是，对于污染企业征收碳税。从2018年，每一吨排放征收10加元碳税；到2022年，征收数字会增加至50元。

自由党政府面临挑战

不过，在气候变化问题上，倡导提议是一回事，真正实施，却面临许多挑战。

自由党面对的，一方面是保守党对于收取“碳排放税”的反对，另一方，新民主当以及绿党却批评，加拿大政府在推广绿色能源力度不足.

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