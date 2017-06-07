为什么不提中国？前魁北克省长等人质疑加拿大外长的外交政策讲话

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加拿大外长克莉丝蒂亚.弗里兰德星期二（6月6日）在众议院发表长篇讲话，阐述加拿大今后的外交政策纲领。她在讲话中只提到过一次中国。前魁北克省长让.沙雷认为，现在中国在世界经济和政治事务中如此重要，讲加拿大外交政策不提中国和加中关系是很奇怪的。

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沙雷曾在保守党政府中任环境部长，后转到魁北克省自由党，在2003年到2012年期间任魁北克省长。他现在是麦启泰律师事务所（Macarthy Tétrault）的合伙人，在中国有大笔业务。

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他在接受CBC记者Susan Lunn采访时表示，他相信许多人会和他一样，等着看加拿大在加中关系上如何走下一步，因为弗里兰德的讲话没有谈加拿大政府在这方面的设想和立场。

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沙雷说，特朗普退出巴黎气候协议的决定使国际社会转向中国，而中国也急于占据美国空出的地位。他认为加拿大应该想清楚如何发展加中关系才符合自己的利益，同时承认中国“将在世界其他地方扮演的角色。“

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前加拿大驻华大使马大维。 © SMC

前加拿大驻华大使马大维（David Mulroney）也对弗里兰德没有在讲话中提加中关系感到不解。他说，这个讲话的基调是自由党一贯的外交理念，即世界需要加拿大。但是实际上现在是中国在世界上的影响力越来越大。

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他认为，如何在一个中国的影响力越来越大的世界上生存和兴盛，需要我们进行周密的思考和权衡。但是，我们似乎并没有做这件事。

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（RCI with CBC）

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