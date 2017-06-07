加拿大总理特鲁多与缅甸领导人昂山素季会面

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星期三（6月7日）下午，加拿大总理特鲁多与缅甸实际领导人昂山素季（Aung San Suu Kyi）在加拿大首都渥太华会面。

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2012年，昂山素季被授予加拿大荣誉公民称号。

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历史上，只有六位其他国家人士得到加拿大荣誉公民称号，包括南非前总统曼德拉，西藏精神领袖达赖喇嘛，以及倡导女孩受教育的马拉拉等。

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但当时她并没有能够来到加拿大，领取这个荣誉。加拿大前外交部长贝尔德亲自前往缅甸，将证书交到昂山素季手中。

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不过，有批评者的声音指出，特鲁多必须向昂山素季当面提出，缅甸境内的罗兴亚人（Rohingya)的人权问题。

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罗兴亚人是缅甸境内的伊斯兰少数族裔，过去几年间，他们受到歧视、压迫与驱逐。

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据报道，罗兴亚人中有几百人被处死，3万多人被迫离开。

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