加拿大研究：喝牛奶的孩子长得高

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

现在有越来越多的父母不给孩子喝牛奶，而是让他们喝豆奶、杏仁奶等“替代奶”。但是多伦多圣迈克尔医院的一些研究人员发现，在3岁儿童当中，喝替代奶的孩子的平均身高比喝牛奶的矮1.5公分。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

研究人员对5000多名多伦多儿童的身高、体重和血样进行了分析和对比。他们的年龄在2岁到6岁之间。13%的孩子喝以植物为原料的替代奶，其余的孩子喝牛奶。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

主持这项研究的儿科医生乔纳森.麦库阿尔在接受CBC记者Amina Zafar采访时介绍说，目前研究不能预测这些孩子成年后的身高。但是对一个三岁孩子来说，1.5公分的差别不算小。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

研究人员分析说，这可能是因为牛奶中所含的蛋白质有助于长高。两杯牛奶中含16克蛋白质，已经达到了一个三岁孩子每日摄入蛋白质的标准。但是两杯杏仁奶中一般只含6克蛋白质。加拿大对牛奶的营养成分有规定，但是对替代奶没有。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

卡尔加里的儿科医生彼得.尼曼说，这项研究显示了替代奶和身高之间的关系，但你不能简单地说喝替代奶就长不高。过去十年来，喝替代奶的儿童数量一直在稳步增长。多半是为身体原因，但也有一些家长做如此选择是因为社会或环保原因。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（RCI with CBC）

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada