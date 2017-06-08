纽芬兰外海：加拿大渔船被困冰块群，空军施救

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在加拿大纽芬兰省 Baie Verte Peninsula 附近的海域，有两艘渔船从星期二起就一直被冰块困住。

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加拿大广播公司报道说，星期二（6月6日），一共有5艘渔船从 La Scie 港出发，去捕捞螃蟹，但当船驶出一定距离后，就开始遇到大块大块厚厚的冰。

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两艘船立刻掉头，得以安全返回，但三艘船被冰块包围，不能继续行驶，其中一艘星期三开始进水下沉，结果加拿大皇家空军 （Royal Canadian Air Force）出动直升机，把5名渔民救了出来，而另外两艘船现在仍被困在冰块中。

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加拿大海岸警卫队 （The Canadian Coast Guard ）本来计划出动破冰船，但又担心破冰的过程会把更多冰块推向渔船，带来危险。

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海岸警卫队说，目前在跟踪局势，期待气候条件的变化将有助于渔船驶出冰块群。

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获救的一位渔民说，大家都拉家带口的，想早点出海，挣点钱，但没想到海里还有这么多的冰。

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（RCI with CBC）

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