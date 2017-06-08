加拿大女生穿短裤被赶出教室，女生们要求改变着装规定

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随着夏天的到来，学校女生穿衣服是否太暴露的问题又开始在社会中引起争议。

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安省萨德伯里市

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加拿大广播公司的 Olivia Stefanovich 报道说，这个星期，在安大略省的大萨德伯里 （Greater Sudbury）市，一些8年级的女生抱怨说，星期三校方把她们赶出教室，不让她们继续上课，理由是她们的着装不当，会让男孩子们分心。

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其中一位女生是14岁的蒂芬尼·法希（Tiffany Fahey），她表示，昨天自己穿了一件黑色T恤和一条牛仔短裤，短裤比学校的要求要短。

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Tiffany Fahey, 14 © Olivia Stefanovich/CBC

根据学校的规定，学生的大腿不得露出超过三指。

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法希说，昨天很热，26 C ，学校里又没有空调，十几个朋友昨天都穿了类似的衣服，有的女生穿了件没袖子的背心，我们想尝试争取让学校把着装的规定改一改。

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安省小镇尼尔森

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在安省的小镇尼尔森（Nelson ），两周前也发生了类似的事情。

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14岁的女生苏菲·哈里斯 （Sophie Harris ）和一些女同学，因为穿了紧身背心和牛仔短裤而受到警告，说违反了学校的着装要求，穿这样的衣服有可能让男生分心。

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哈里斯说，刚到学校没几分钟，就被叫到了副校长办公室，让她换衣服，副校长说，学校里有 11-12岁的男生，你不能穿成这个样子。

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她接着告诉加拿大广播公司，学校的男性管理人员说我的衣服会让男孩子分心，我不高兴，坦白地说，男孩子怎么想是他们的问题，不是我的问题。

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哈里斯不罢干休，她把自己当天穿的衣服拍了照片，放到社交媒体上，说不符合学校规定，顿时引来一片支持的声音，她说，上百上百的人就此发评论，大多数都是支持她的。

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让男生分心？

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萨德伯里市的蒂芬尼·法希也没有向校方让步，她在自己的储物柜上贴了个条子，上面写着“ 我们去的这个学校，短裤的长度好像比教育更重要，教育比我们穿什么更重要”。

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© Tiffany Fahey/Supplied

但校方马上取下了这个条子，把她叫到学校办公室，还叫来了她的母亲费利西亚（Felicia）。

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但母亲站在女儿一边，费利西亚说，从什么时候开始，人体和皮肤成了让人分心的借口？学校这是性别歧视，是不对的。

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学校的规定太陈旧

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蒂芬尼·法希的母亲费利西亚认为，学校的着装规定是在30多年前设立的，这么多年一直没变，现在需要更新这些规定，更多地支持女学生们，而不是回避她们。

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费利西亚说，女孩子们有受教育的权利，有为自己的身体感到自豪的权利，她们不应该因为露出了肩膀或露出了腿，就受到惩罚或感受羞耻。

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星期三，萨德伯里市的天主教区学校董事会拒绝了加拿大广播公司提出的采访要求。

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而蒂芬尼·法希则表示，将继续按着自己喜欢的方式穿衣服。

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（RCI with CBC）

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