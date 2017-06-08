哈利法克斯推出全女班计程车服务 批评者：反向性别歧视

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女性司机专为女性服务

最近，加拿大东部新斯科舍省的哈利法克斯机场，出现了全部为女司机，也只为女性服务的全女班计程车。

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这个名字叫做“女士为女士开车，Lady Drive-Her”的公司创办人是Crissy McDow。

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她对记者表示，自己长期在机场做司机，在和其他的女性司机商讨之后，上个星期创办了这个“女司机只接载女乘客”的公司。

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她说，看到女性司机，女乘客会更加安心，我们就提供这种服务。

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特蕾莎（Teresa Wannamaker）是豪华轿车司机，她也很开心女性能有更多的选择。

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她说，女乘客们都很开心，一路上和女司机可以聊些女性话题。

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当然也有女子只是安心坐在车上玩手机，那也没关系。

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女性司机专门为女性服务这个主意，出现在今年三月初，准确地说，是在哈利法克斯著名的出租车司机性侵女乘客被判无罪开始的。

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（为女性开车的女司机。Steve Berry/CBC）

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全女班的的士司机产生的背景

2015年，警察发现一名的士司机Al-Rawi正在后座对一位女乘客行为不轨，于是将其逮捕。

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调查后发现，26岁的受害人当时已经喝的不省人事。

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她承认，不记得自己坐进了的士。

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但40岁的的士司机Bassam Al-Rawi辩解说，性行为是双方自愿的。

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（40岁的Al-Rawi被判无罪，但之后另有两名女乘客投诉，曾遭到他侵犯。）

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今年三月初，新斯科舍省法官Gregory Lenehan最终判决这名司机无罪。

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Lenehan表示，法庭上听到的细节令人不安，那名女乘客的确喝醉了。

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他说：“然而，这并不表明，她没有能力同意进行性行为。显然，喝醉酒也可以表示同意。”

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判决一出，造成轰动，整个加拿大一片哗然。

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目前，这个案件目前仍在上诉之中。

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事件引发了广泛的报道以及抗议。

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Elizabeth Sheehy是渥太华大学法律系教授，专门教授性犯罪学。

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她在听到判决后说，在加拿大法律中，缺乏一个明确的法律以及医学定义，就是“神志不清与是否有能力同意”之间的界限。

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这令类似的案件在判决中格外困难。

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但是，法官Lenehan的说法，给外界传递了一个非常危险以及令人担忧的信息。

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之后，民众的抗议信函也到达了司法机构。

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事情的最新进展是，司法部长乔迪.威尔森–雷布尔德提出刑法修改草案。

草案建议，关于性侵案投诉人过往性行为的证据不能用来证明她可能同意和被告发生性关系，也不能用来证明她的指控不可信。

另外，性侵案投诉人有权利让律师代表自己出庭。这是为了防止投诉人过去的性经历被用来质疑她的可信性。

（法官Lenehan，1999年资料图片）

男司机提出抗议：反向性别歧视

在采访这个全女班的士公司的时候，记者碰到了男性出租车司机Lucien Jebailey，他对记者说，一旦你说，我是女司机，你可以选择我，你其实是在鼓励女性歧视男人。

他称，这是反向歧视。

他说，我觉得，这样的做法让女性害怕男司机。

他也举例说，你看我不能成立一个只接载中东人的的士公司；白人的士司机也不能成立只接载白人的的士公司。

但对于这种批评，女性司机反唇相讥：我们和男司机之间没有麻烦。

特蕾莎说，我只是想让女乘客了解到，她们还有其他选择。

在哈利法克斯机场200名拥有牌照的的士司机中，有10位女性。

她们现在是“女士为女士开车”的一部分。和其他的司机一样，她们的机场出租车服务统一收取63元。

特蕾莎说，很多女乘客也还是选择男性司机，这没有问题，我们只是为女性提供了一个选择。

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