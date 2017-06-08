被炒FBI局长科米作证：美国政治“超级碗”上演，CBC全程直播

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星期四早上，被特朗普炒掉的美国前FBI局长科米（James Comey)会在参议院的情报委员会上公开作证。

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有兴趣的观众不妨现在收看CBC新闻，或是网上现场直播。(点击这里）

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因为涉及到美国总统特朗普团队的”通俄门“调查，以及总统本人是否有”妨碍司法“的嫌疑，这次听证会备受公众瞩目。

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加拿大广播公司（CBC）也会全程直播作证的过程，美国多家电视台也会直播，俨然成了政治”超级碗“。

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在星期三，科米作证的开场声明被公布，详尽描述了自己和特朗普的9次对话 — 科米的文风受到赞赏，说他有海明威的洗练。

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在这9次交往中，科米表示，特朗普要求他对外澄清”自己不是调查目标“；要求他放弃对前特朗普政府的国家安全顾问福林的“通俄”调查；甚至还要求科米表示“忠诚于自己”。

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而科米仅仅表示，自己会对总统诚实。

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同时，他开始在每次交谈后，记录下特朗普的言行，似乎是为之后作证进行准备。

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他还几次向司法部部长以及副部长汇报，请求指示该如何面对特朗普这种涉嫌干扰司法独立调查的行为。

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