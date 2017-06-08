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急需改变：加拿大各党议员要求联邦政府采取措施清理无照移民顾问

作者 吴薇 | china@rcinet.ca
星期四 8 六月, 2017 , 暂无评论 ↓

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加拿大联邦政坛的几个政党，遇事通常总是各有各的立场和利益考量。但是在打击非法移民顾问这件事上，各党议员却少见的意见统一，都认为现状已经令人忍无可忍，政府必须尽快采取措施，根治移民咨询行业。他们提出的建议包括公布非法移民顾问“黑名单”，增加加拿大边境服务署的调查人员和经费，彻底整顿甚至干脆取消现在的加拿大移民顾问监管委员会（ICCRC）等等。

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CBC记者Kathleen Harris报道说，加拿大众议院移民事务委员会刚刚结束了关于“地下移民顾问”的听证会。委员会成员听取了50个证人的发言，阅读了24份书面证词。许多证人是受骗的移民申请人。他们中有的支付了大笔费用，有的人到了加拿大以后，不但事先说好的工作机会完全没影，而且被扔在路边或一个仓库里任他们自生自灭。新民主党移民事务评论员关慧贞说，这些受害人的经历令人震惊得几乎喘不过气来。

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平日里总是和她唱对台戏的保守党移民事务评论员米歇尔.伦佩尔也说，大家基本达成共识，即现行移民咨询系统问题严重，急需“维修”。

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问题之一：加拿大移民顾问监管委员会（ICCRC）对无照移民顾问鞭长莫及

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加拿大移民顾问监管委员会成立于2011年，它的职责顾名思义，当然是监督管理移民顾问这个行业，把关服务质量，处理投诉，惩戒无良。但是在众议院听证会上作证的该委员会调查员罗伯特.丘利说，委员会没有追究无照移民顾问的法律权力。它只能监管那些有合法牌照的移民顾问。如果收到涉及无照顾问的投诉，就转交加拿大边境服务署处理。

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加拿大边境服务署去年一共收到285起关于移民咨询服务的投诉，但是只对其中40起展开了调查。建议加拿大公诉服务署提出起诉的只有9起，被起诉的只有8起，最后被定罪 的仅有6起。边境服务署发言人帕特里夏.乔尔迪说，是否对投诉进行调查和起诉需要考虑一系列因素，例如是否有证人和证据，违法的严重程度和公众利益等等。

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© PC/Andrew Vaughan

关慧贞说，加拿大边境服务署没有足够的人力物力进行这方面的调查。她建议增加调查员人数，并且加重对违规移民顾问的处罚。

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伦佩尔：对移民顾问的需求说明移民制度太复杂

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伦佩尔建议列出一份非法移民顾问的“黑名单”。但是更重要的是改革移民制度，让申请人不需要移民顾问的帮助也能自己搞定。她认为，移民顾问这个行业的存在说明加拿大的移民制度在简单、有效方面还有很大的改善空间。

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关慧贞支持公布非法移民顾问黑名单的做法。她还建议彻底改革移民顾问的监管机制，由政府成立专门机构保护移民申请人免受无照顾问欺诈。

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众议院移民事务委员会主席、自由党议员波利斯.弗莱士奈夫斯基说，他希望赶在议会夏季休会之前提交正式的报告和建议。

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