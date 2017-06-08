两天打五个：一名安省女性被指控攻击穆斯林

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

一个47岁的安省大多地区女性面临多起攻击他人的指控。当地警方说，她在两天之内三次攻击穆斯林，这可能是一起仇恨罪。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

© Radio-Canada

根据警方的报告，这名女子5月21日在奥沙华市的一个商场里走近一对穆斯林夫妇，威胁并攻击他们。两个路过的穆斯林见状试图劝阻，被她踢了几脚。次日在奥沙华市的一个公园，她又把一个穆斯林妇女推倒在地，然后逃走。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

她目前被指控五项攻击他人罪名，一项死亡威胁罪名和一项人身伤害威胁罪名。办案人员正在就是否提出仇恨罪起诉和司法部接触。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（RCI with CP ）

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada