好主意还是馊主意？大温市议员建议让青少年免费乘公交车

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目前大温公交系统TransLink对五岁以下的儿童是免费的。但是新西敏市议员帕特里克.约翰斯顿建议把这种免费待遇延长到18岁或高中毕业，那时他们就可以享受BC省目前向大学生提供的U-Pass（费用包含在学费中）。

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约翰斯顿认为，向青少年提供免费服务对公交系统以及整个地区的长远发展是有好处的。因为一旦养成习惯，他们成年后会继续做公交车的乘客。

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目前大温18岁以下青少年的公交车单程票价是1.75加元，但是自7月1日起将提高到1.8加元。大温公交系统表示，目前不会采纳约翰斯顿的建议，但是同意他的看法，即鼓励青少年使用公交系统是非常重要的。

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（RCI avec Radio-Canada）

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