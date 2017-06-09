Tax Free Day：辛苦工作小半年，今天起你挣的钱才是自己的

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辛辛苦苦已经工作了小半年，你之前挣的钱其实全交给了政府，2017年从今天（6月9日）开始，你挣的钱才算真正进了自己的腰包。

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设在温哥华的研究智库 – 弗雷泽研究所 （the Fraser Institute ）发布报告说，今天是所谓的“税务自由日”- Tax Freedom Day，比去年又晚了一天，去年是6月8日。

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报告说，加拿大两人以上家庭今年的平均收入预计为108,674加元，其中43.4% 拿出来交税，所以，从今天开始到年底，人们才是在为自己挣钱。

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在这一年度报告中，弗雷泽研究所涵括了加拿大所有形式的纳税，包括收入所得税，服务销售税，还有其他隐性纳税，如汽油税、碳税、烟草和酒精税、市政地税等等。

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弗雷泽研究所负责财务研究项目的主任Charles Lammam说，加拿大税务繁多，每级政府都要征收不同种类的大量税收，普通的加拿大人很难搞清楚自己一年中到底向各级政府交了多少税，这就是为什么我们每年做一次这样的统计。

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6月9日是加拿大全国情况平均后的日子，但各省的各类纳税税率不同，所以各省的“税务自由日”的到来时间也不一样。

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阿尔伯塔省对老百姓征税相对少，人们从5月21日起就开始给自己挣钱了，而在纽芬兰和拉布拉多省，这个日子是6月25日。

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（RCI with CBC）

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