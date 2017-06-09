Hudson’s Bay 裁员 2000，进行重组

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加拿大百货巨头 – 哈德逊湾公司（Hudson’s Bay Company，HBC）正在削减大约2000个工作职位，作为其重组计划的一部分。

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该公司表示，预计到2018财政年度结束时，重组计划已全面实施，届时每年可节省3.5亿加元的运作成本。

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加拿大广播公司报道说，HBC今年第一季度的零售额为32亿加元，比去年同期下降1亿加元，即3%。

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HBC还表示，今年第一季度亏损了2.21亿加元，去年同期的亏损为9700万加元。

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HBC的执行主席理查德·贝克（Richard Baker）在一份新闻稿中说，对HBC来说第一季度是一个艰难的季度，虽然零售服装市场非常具有挑战性，但我们在采取步骤来应对，从今天宣布的转型计划开始。

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他表示，公司正在为网上销售分配更多资源，同时加强实体店的运作效率。

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HBC成立于1670年，是北美历史最悠久的百货公司，在北美和欧洲共拥有480家门店，员工总人数超过6.6万人。

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其下属商店包括哈德逊湾、Lord & Taylor、Saks Fifth Avenue、Gilt和Saks OFF 5TH。在欧洲，HBC拥有德国最大的百货公司Galeria Kaufhof和比利时的Galeria INNO。

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（RCI with CBC）

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