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蒙特利尔本周末 F1 大奖赛，Party 开始

作者 赵黎 | china@rcinet.ca
星期五 9 六月, 2017 , 暂无评论 ↓

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这个周末 F1一级方程式大奖赛在加拿大蒙特利尔市举行，虽然正式比赛是在周日，6月11日，但从周五开始，蒙特利尔市内已经是人头怂恿，到处是 Party 的气氛。

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享受赛车的刺激

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蒙特利尔当地的一位居民说，一到大奖赛，市内就有很多超级棒的车，还有很多的帅哥和美女。

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另外两个人说，我喜欢赛车噪音给人带来的那种感觉，喜欢这种气氛，看看周围，有这么多很酷的人。

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两名年轻的旅游者说，大街上有好多活动，蒙特利尔总是活力足足，但毫无疑问，这个周末是夏天最棒的一个周末。

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另外几个人说，看赛车的速度很有意思，很刺激，我们来这里是为了看美女，享受好天气，分享 车迷们的激情，当然，还有喝啤酒。

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一名男子表示，没有任何活动的刺激能和一级方程式大奖赛相提并论。

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酒店房价翻一倍

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对于蒙特利尔的旅游业来说，大奖赛这个周末可谓“黄金周末”。

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代表82家酒店的大蒙特利尔酒店协会表示，对于酒店业，大奖赛周末就相当于零售业的 “黑色星期五”，是全年中最重要的一个周末。

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协会说，蒙特利尔酒店几乎 90%的房间在5月31日之前就被预订完了，而且这个周末的房价是标准房价的两倍，大奖赛周末是给酒店带来收入最多的一个周末。

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Cocktail d’ouverture du Grand Prix
Cocktail d’ouverture du Grand Prix

Airbnb 预订大增

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与此同时，Airbnb的预订在这个周末也大增。

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Airbnb 的加拿大分部说，2016 年的大奖赛周末，有14,600人入住 Airbnb 提供的房间，在这些客户中，来自多伦多的人第一多，其次是来自纽约的人，而排在第三的则是蒙特利尔当地人，当地人都想这个周末住到市中心去，方便去赛车场和市中心的酒吧街。

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Airbnb 预测今年的预订人数将会更多。

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餐馆酒吧

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餐馆酒吧也异常繁忙，Saint-Laurent 大街的一位餐厅老板说，这个周末的销售量可以达到正常水平的10倍。

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餐馆和酒吧的服务生们也非常兴奋，来看大奖赛的有钱人多，给小费出手大方，已经发生过有顾客一下子给出1000美元小费的事情。

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周末别开车，坐地铁

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由于大奖赛期间很多街道将关闭，只能让行人通过，当局建议人们这个周末尽量不要开车外出，而是乘坐公交系统。

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市中心（Downtown）的很多街道将被关闭，包括 De Maisonneuve Blvd. 、Bishop 街、De la Montagne 街、Peel Street  、Ste-Catherine 以及 Sherbrooke 街的一些路段，甚至连自行车也不能通过。

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酒吧街 Crescent Street 自然不用说，其繁华路段将被关闭，不能走汽车。

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蒙特利尔老城，Old Montreal，也是大奖赛周末的一个热点活动区，很多街道会关闭到下周一的早上。

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公交系统 STM 在大奖赛周末推出了18加元一张的 3天“通行卡”，还有两天通行卡，13.75加元。

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© Ryan Remiorz/CP

（RCI with CBC）

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