提升发展中国家女性政治经济地位 加拿大自由党政府开启“女权主义国际援助政策”

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星期五（6月9日），加拿大国际发展部部长比博（Marie-Claude Bibeau）宣布，在未来5年内，自由党政府将投资1亿5千万，启动一个国际项目，“女权主义国际援助政策，Feminist International Assistance Policy”。

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它主要针对发展中国家，提倡性别平等，帮助女性与女孩子在教育以及创业等各个领域的发展。

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具体项目主要包括：增强女性教育与就业培训、增强社会包容、提供更多女性参与金融以及政府管理机会、增加营养、及提供女性避孕和安全堕胎的渠道。

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在加拿大自由党政府的预算中，已经专门拨出了这笔钱。

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特鲁多自称是女权主义者，这个项目也是他希望加拿大在国际舞台上发挥更大作用，尤其是在帮助女性，提升女性权益方面的一项努力。

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比博表示，加拿大政府的目标是希望通过令女性地位与经济能力提高，来减少全球贫困。

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如果无法令占全球一半人口的女性地位与经济条件得到提升，就无法想象世界性的脱贫。

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（加拿大国际发展部部长比博宣布“女权主义国际援助政策”启动。）

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