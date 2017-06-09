美财长首次访问渥太华 为重启北美自由贸易协定预热？

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加拿大财政部长莫诺（Bill Morneau）今天（6月9日）在渥太华接待美国财长莫尼辛（Steve Mnuchin）。

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特朗普上台之后，不断强硬表态，要重启北美自由贸易协定（NAFTA），加上对加拿大软木增加关税。

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在这样的大背景下，双方财长的会面颇为引人注意。

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两位部长在之前已经四次会面，不过，这是莫尼辛第一次来到加拿大。

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预计他们的会谈，可能涉及贸易、税务政策、以及基础建设等方面。

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同时，由于加拿大国防部长本周宣布在未来10年增加70%的军费，这个话题也会在讨论之列。

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莫尼辛：现在谈重启北美贸易协定还太成熟

美国总统特朗普要求重启北美自由贸易协定的公众咨询在5月中正式开始，法律规定，咨询时间为三个月。

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在7月中，美国需要提供一份初步文件。届时，人们会对美国方面的要求有更清晰的认知。

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如果需要重启，正式谈判会在8月中旬展开。

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而莫尼辛表示，现在就开始谈重启“北美自由贸易协定”还不成熟。

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这是莫尼辛首次访问加拿大，除了财政部长，也会与加拿大其他内阁部长以及官员会面。

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在周五的会谈中，就包括了加拿大外长、国土安全部长等多名高级官员。

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莫尼辛还会出席由加拿大贸易理事会组织的一次圆桌讨论，与商界人士展开对话。

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莫诺在本周早些时候接受采访时曾表示，加美财长已经有了几次良好会谈的基础。

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在很有可能会重启北美自由贸易协议的前提下，他们这次会面，计划谈及在协议中，双方可能合作的部分。

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命运多舛的北美自由贸易协定

北美自由贸易协定包括了美国、加拿大、以及墨西哥，经历了三年的谈判，于1993年签署。

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从谈判到签署可谓命运多舛。

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这一次在特朗普鼓动下，重启谈判，谈判结束后，三个国家的议会都需要投票通过新的变动。

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墨西哥会在2018年举行大选，加拿大的大选时间是2019年。

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加拿大省长代表团访问美国称：有希望

昨天（6月8日），8位加拿大省长组成的经济代表团访问了华盛顿。

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CBC的报道称，代表们在离开华盛顿时，表示对未来的北美自由贸易协定抱有“希望”。

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安大略省长温恩（Kathleen Wynne）表示，大家普遍希望对双方都触动不大，而倾向于让这项协议更为现代化，涉及改变的领域多为是新兴工业，比如数据服务等。

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其实，针对其中一些条款的谈判已经在进行中了。

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而新不伦瑞克省的省长加兰特（Brian Gallant）则直接表示，他最希望，谈判不需要重启。

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