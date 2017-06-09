高科技和环保意识推动加拿大殡葬新趋势（组图）

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加拿大殡葬服务协会（FSAC）本星期在爱德华王子岛首府夏洛特敦召开年会。与会者展示了高科技、环保意识以及加拿大庆祝建国150周年给这个行业和加拿大人的殡葬习惯带来的新趋势。

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该协会主席伊夫.贝尔迪奥姆在接受CBC记者Nicole Williams采访时说，这个行业正在迅速改变。视频和直播让人们可以用新的技术手段来分享和展示自己对死者的回忆。

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另外，越来越多的加拿大人选择更环保的殡葬方式。与会者格莱格.华迪尔的公司生产用于“树葬”的可降解骨灰瓮。这种骨灰瓮下半部分放骨灰，上半部分放植物树种和土壤。可以放在家里，也可以种在野外。

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华迪尔说，死后以一棵树的形式回归，这是很有吸引力的。但是这种方式并不是对所有人都适合。毕竟你要仔细考虑把树种在何处，以及由谁来照料它。

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（RCI with CBC）

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