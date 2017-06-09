是否有种族因素？安省法官将审核该省警方的街头盘查方式

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安大略省实行新的街头盘查规定已经将近半年。省政府日前委托该省上诉法院法官迈克尔.图洛什对新规定的执行情况和效果进行审核。

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安省和多伦多警方过去的街头盘查工作屡屡受到批评。因为有关统计数据显示黑人等有色少数族裔被盘查得格外频繁。警方并不承认盘查路人的工作受到种族成见的影响。但是安大略省去年推出了街头盘查的新规定，今年元旦起开始正式实行。

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按照新规定，警察必须告诉被拦住盘查的人他们有权拒绝提供身份信息，有权拒绝接受盘查。种族不能成为盘查理由。警察必须向被盘查者提供一份书面记录，上面必须有警察的姓名和警徽号码，还要有如何与独立警察纪检机构联系的信息。

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图洛什将在2019年1月提交评估报告和建议。

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（RCI with CP）

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