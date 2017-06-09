萨省女子路遇被困驼鹿，冒险施救

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初夏时节，许多今年出生的野生动物幼仔已经可以跟着妈妈四处游荡，但是身手却还不够敏捷。几天前在萨斯喀彻温省，一位名叫乔迪恩.郝伊的女士在路上救了一只被铁丝网卡住的小驼鹿。

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郝伊从车窗里看出去，只看见母驼鹿带着一只小驼鹿。（Jodean Howie/Facebook）

郝伊在接受CBC萨省早间节目采访时说，本周三下午，她在开车时看到路边有一对驼鹿母子，就停下来拍照，但是打开车窗后却听见动物的哀鸣。她小心地下了车，很害怕母驼鹿会冲过来攻击她。动物护仔时格外凶猛。但是这一只看了看她，就带着小驼鹿退开了。

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郝伊循声找到了一只左腿被绞在铁丝里的小驼鹿。它可能是在试图跳过铁丝网的时候被绊住了。郝伊先摸摸它的脸，叫它不要害怕。然后想办法解开了铁丝。小驼鹿一跃而起，奔向在近旁的树林里望着它的妈妈。

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郝伊松了一口气，很高兴自己成功施救，又没有挨母驼鹿的蹄子。她把驼鹿母子的照片放上自己的脸书后，收获了许多赞扬。她说，希望它们母子安好，尽情享受夏天的大自然。

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（RCI with CBC）

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