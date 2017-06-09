欧洲需要加拿大：加拿大增加军费开支让北约秘书长看到了希望（组图）

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在加拿大政府本周宣布大幅度增加军费开支后，北约秘书长斯托尔滕贝格表示非常高兴，并希望加拿大在今后的北约军事行动中发挥更大的作用。

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加拿大计划在十年内增加军费70%，达到327亿加元。斯托尔滕贝格在接受CBC广播节目The House采访时表示，五年、十年后北约会有什么军事行动现在很难说，但是“现在我们更加需要加拿大在欧洲的存在”，这一点是可以肯定的。

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他举例说，北约不仅在大西洋，也在黑海和其他地区部署军舰。它们会需要加拿大战斗机提供空中协助。

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在提到美国的立场时，斯托尔滕贝格一方面强调美国总统特朗普已经向他明确表示会履行对北约的责任，另一方面他也指出，北约的29个成员国之间总是会有分歧，但是北约的强大就在于有能力一次又一次地化解分歧，维护北约的宗旨，那就是共同防御。

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北约要求其成员国的军费开支占到本国GDP的2%。但是目前在29个北约成员国中，只有美国、英国、波兰、希腊和爱沙尼亚五个国家达到这个标准，加拿大的军费开支即使在增加到327亿加元以后，也只达到GDP的1.4%。

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斯托尔滕贝格本月晚些时候将和加拿大国防部长萨吉安一起前往拉脱维亚，看望驻扎在那里参加北约军事行动的加拿大军人。

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