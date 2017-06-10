明年G7 峰会举办地：魁北克省小镇 La Malbaie

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明年5月份，G7 七国集团的领导人将汇集到加拿大魁北克省风景如画的 Charlevoix 地区举行峰会，他们将在小镇 La Malbaie 历史悠久的一个度假酒店中度过几天。

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这个酒店 Manoir Richelieu 高耸在圣劳伦斯河上游的悬崖上，酒店前的草坪上架着 4 个古炮。

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© The Canadian Press

© Radio-Canada / Pascal Poinlane

安全挑战大

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加拿大和魁北克省已经在开始安排保安计划，以确保美国、英国、法国、德国、意大利、日本和加拿大领导人的安全，届时需要采取诸多保安措施。

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魁北克省警察局的退休官员让·拉辛（Jean Racine）说，这次峰会的保安，将相当有挑战性。拉辛曾经工作28年，先后负责过魁北克8位省长的安全保障。

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他表示，明年G7 峰会的保安工作将非常非常之复杂，必须考虑到一切，找到所有问题的解决方案，确保会议的顺利进行, 确保领导人们安全。

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拉辛说，最大的问题当然包括恐怖主义的威胁，而且现在恐怖主义的袭击可以有多种形式。

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另外还有来自示威者的压力，有些示威者进行和平的政治抗议，但也有人会前来进行挑衅，目的是引发暴力冲突。

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© Sean Kilpatrick/Canadian Press

La Malbaie的独特挑战

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让·拉辛说，加拿大的警察部门和安全部门肯定已经在制定计划，在小镇举行首脑会议，将会有独特的挑战。

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La Malbaie 位于魁北克省省会魁北克市的东北方向，距离魁北克市150公里，小镇约有 9000人，有两车道的高速公路、火车可以抵达那里，当然乘船也可以。

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由于小镇的酒店有限，新闻记者们，还有示威者就只能住在附近的酒店里，每天穿梭往来。

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让·拉辛说，在蒙特利尔市和魁北克市之间，两个方向的高速公路是分开的，保安人员可以很容易地把领导人的汽车夹在中间，进行保护。但 La Malbaie 的高速路只有两个正反方向车道，更难保护领导人，而且铁路的保障也很难，必须监视火车会经过的所有桥梁，估计到时候人们会在天空中看到很多直升机。

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镇长让居民放心

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La Malbaie 的市长 Michel Couturier 已经在该镇的网站上发布了一个视频，旨在让当地居民放心。

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他说，我们将采取一切措施来确保公民的安全，这一峰会将被记入我们城镇的历史。

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他还说，示威者也不用发愁没地方住，镇子里地方有限，但主办方必须为示威者腾出一个空间，因为他们有权抗议，所以小镇将找出一个地方，提供给示威者们。

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他还说，加拿大联邦政府负责对国家领导人的保护。

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（RCI with CBC）

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